Eleições no vizinho Gabão – ONU pede participação de todos os civis

Pleito será neste sábado e chefe da ONU lembra que votar é uma responsabilidade cívica que precisa ser exercida; Ban Ki-moon elogia organização das presidenciais.

Ban Ki-moon com o Presidente do Gabão, Ali Bongo Ondimba, em visita ao país em 2010. Foto: ONU/Evan Schneider

Leda Letra, da Rádio ONU em Nova Iorque.

O Gabão tem eleições presidenciais marcadas para este sábado e à véspera do pleito, o secretário-geral das Nações Unidas divulgou um comunicado a pedir que tudo decorra de forma pacífica e de maneira confiável.

Ban Ki-moon pede a todos os cidadãos do país para exercerem sua “responsabilidade cívica e participarem da votação”. O chefe da ONU elogia o governo do Gabão e a Comissão Eleitoral Nacional pelos preparativos para as eleições.

Media

Ban também mencionou a ida ao Gabão de observadores internacionais e regionais que acompanharão o processo eleitoral. Segundo o secretário-geral, é importante que seja respeitado também a participação livre dos media durante o pleito.

Aos políticos, em especial aos candidatos, o pedido é para que sejam contidos, evitem discursos que possam incitar violência e mantenham uma atmosfera pacífica antes, durante e depois das eleições.

Ban Ki-moon destaca que todos os candidatos do Gabão podem contribuir para o processo eleitoral tratando problemas que possam surgir por meio de canais legais e constitucionais.