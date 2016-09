Men Non – Celebra dia da Mulher Sãotomense

Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal, no âmbito da comemoração do 41º Aniversário do Dia da Mulher Santomense e 6ºAniversário da Mén Non, tem o ensejo de convidar a todos os são-tomenses a participarem no evento alusivo a data sobre o tema “A Mulher e o Empreendedorismo”.

Clique para ter todos os detalhes :

1 - convite-men-non

2 - programa-24-e-25-setembro-2016-1