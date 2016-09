Chefe da ONU se reúne com líderes de Portugal e Guiné-Bissau

PARCERIA Téla Nón / Rádio ONU

Em encontros separados, secretário-geral esteve com presidentes dos dois países lusófonos; crise política na nação africana foi tema das reuniões.

Encontro de Ban Ki-moon com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Foto: ONU/Eskinder Debebe

Laura Gelbert, da Rádio ONU em Nova York.

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, se reuniu nesta segunda-feira com os presidentes da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, e de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Os dois líderes participam da reunião de alto nível da Assembleia Geral sobre refugiados e migrantes.

Crise Política

De acordo com nota emitida pelo porta-voz do secretário-geral, no encontro com José Mário Vaz, Ban elogiou o progresso feito por líderes políticos na Guiné-Bissau, com a recente assinatura de um acordo sobre um plano de seis pontos para acabar com a crise política.

A iniciativa foi facilitada pela Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental, Cedeao.

Os dois líderes também discutiram o impacto sócio-econômico da crise sobre a população guineense e a importância de criar condições para a plena retomada do apoio financeiro internacional à Guiné-Bissau.

Solução Duradoura

A crise política da Guiné-Bissau também foi abordada no encontro do secretário-geral da ONU com o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.

Os dois discutiram caminhos para uma solução duradoura da situação e também falaram sobre a crise de refugiados e migrantes na Europa.

Exemplo

O secretário-geral elogiou a “abordagem acolhedora” de Portugal que, segundo ele, pode servir de exemplo para outros, especialmente na promoção dos direitos de migrantes e refugiados vulneráveis.

Ban também expressou seu “apreço” pelo “papel ativo” português na governança dos oceanos e pediu que o país ratifique rapidamente o Acordo de Paris sobre mudança climática.

