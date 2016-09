Inauguração da Exposição “[Co]Habitar”

A UCCLA e a Casa da América Latina inauguram, dia 30 de setembro, pelas 18h30, a exposição de arte contemporânea “[Co]Habitar”, na sua nova sede na Avenida da Índia, n.º 110, em Lisboa. Durante o evento, o saxofonista Rodrigo Amado iluminará com a sua música o espaço onde decorre a exposição.

“[Co]Habitar” reúne um conjunto de obras das artistas Lia Chaia e Andrea Brandão que exploram o espaço habitável em diferentes vertentes. Se, por um lado, as artistas foram convidadas, através do seu trabalho, a conviver temporariamente num mesmo espaço expositivo, por outro, as suas trajetórias de criação levaram-nas a cruzar e a habitar lugares reais ou imaginários que, com a sua carga histórica, cultural e política, alimentam de diferentes formas as suas práticas.

Assim, além de pensar a partilha do espaço por parte das duas instituições, nesta nova sede, a exposição propõe uma reflexão sobre a cidade como espaço heterogéneo, constituído por múltiplas camadas em constante conflito, mas também adaptação, articulação e encontro.

Para mais informações, por favor contacte:

Anabela Carvalho: anabela.carvalho@uccla.pt / +351 218 172 950

Ana Marques: amarques@casamericalatina.pt / +351 218 172 907

Lisboa, 23 de setembro de 2016