Apelo de Taiwan à Comunidade Internacional

Apelando à comunidade internacional para apoiar a participação significativa de Taiwan na

Organização da Aviação Civil Internacional

HOChenTan

Ministro dos Transportes e Comunicações

República da China (Taiwan)

23deSetembro de 2016

Para alinhar com as normas internacionais de segurança aérea, Taiwan tem-se empenhado activamente para obter a participação na Organização da Aviação Civil Internacional (OACI). Na verdade, há muitos anos, Taiwan tem trabalhado com muitos países em todo o mundo para melhorar a qualidade e a eficiência dos serviços aéreos internacionais. A participação de Taiwan naOACI levaria a estreitar a cooperação no setor de aviação civil internacional e impulsionar o seu desenvolvimento, contribuindo assim para o objectivo OACI de alcançar um céu seguro e sem descontinuidades.

Parte integrante da rede mundial de aviação

Taiwan está localizado na seção mais movimentada do espaço aéreo no leste da Ásia. Em 2015, o Aeroprto Internacional Taiwan Taoyuan ficou em 11º e 6º no mundo em volume de passageiros e de carga, respectivamente, de acordo com Conselho Internacional de Aeroportos. No mesmo ano, 74 companhias aéreas ofereceram serviços de e para Taiwan, operando voos regulares de passageiros e cargas em 301 rotas e conectando 135 cidades ao redor do mundo. E a Região de Informação de Voo (RIV) de Taipei, que é administrada por Taiwan, forneceu mais de 1,53 milhões controlos de casos de serviços de tráfego aéreo e lidou com 58 milhões de passageiros que entraram e sairam em 2015, servindo como parte indispensável na rede de transporte aéreo global.

Contribuindo com os objetivos da OACI para realização de um céu sem descontinuidades

Por mais de quatro décadas, autoridades da aviação civil de Taiwan, quer em termos de esforço ou de investimentos, tem superado seus homólogos em outros países no esforço para atender a segurança de vôo e a segurança das normas estabelecidas pela OACI. Segurança aérea, navegação, segurança, protecção do ambiente e questões económicas são as grandes preocupações para a OACI, eos desafios relacionados que devem ser abordados através de uma estreita cooperação entre todos os países. Como tal, a participação significativa de Taiwan na OACI é uma necessidade.

A necessidade de apoio internacional continuado

Depois de muitos anos de esforços, Taiwan foi convidado para participar na 38ª Assembleia da OACI em 2013 graças aos apoios das nações europeias, os Estados Unidos e outros países amigos. Taiwan pretende continuar a participar nas reuniões, mecanismos e actividades da OACI de forma profissional e construtiva. Como membro da comunidade internacional, Taiwan compartilha a responsabilidade de salvaguardar a segurança da aviação regional e global, e está empenhada em contribuir para o desenvolvimento da aviação global e o bem-estar de toda a humanidade. Taiwan vai continuar a partilhar as suas experiências da aviação civil e opiniões com outras nações, de modo a assegurar conjuntamente o desenvolvimento seguro, ordenado e sustentável da indústria de aviação civil internacional.