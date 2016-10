Conselho de Segurança recomendará António Guterres para novo líder da ONU

PARCERIA – Téla Nón / Rádio ONU

Ex-primeiro-ministro de Portugal e ex-alto comissário das Nações Unidas para Refugiados foi escolhido por consenso no órgão responsável por recomendar o nome do candidato à eleição na Assembleia Geral; votação formal no Conselho deve ocorrer nesta quinta-feira.

António Guterres. Foto: ONU/Manuel Elias

Monica Grayley, da Rádio ONU.

Os países-membros do Conselho de Segurança decidiram recomendar o nome do ex-primeiro-ministro de Portugal, António Guterres, para ser o novo secretário-geral da ONU.

O anúncio foi feito pelo embaixador da Rússia e presidente rotativo do Conselho, Vitaly Churkin.

“Claro favorito”

O embaixador da Rússia falou a jornalistas após a sexta rodada de votações preliminares no Conselho de Segurança, e anunciou que o órgão já tinha um “claro favorito e que o nome dele era António Guterres”.

Churkin fez o anúncio acompanhado por todos os representantes do órgão e disse se tratar de um momento histórico. Ele informou que a votação formal ocorrerá nesta quinta-feira no Conselho e deverá ser por aclamação.

Logo depois, o vice-porta-voz de Ban Ki-moon comentou o anúncio do Conselho ao responder a um jornalista durante o briefing diário.

Viagem oficial

Farhan Haq contou que o secretário-geral da ONU está ciente da decisão do Conselho de Segurança. Ban realiza uma viagem oficial à Europa. Haq disse ainda que o chefe da ONU não pretende fazer nenhum comentário até o anúncio da votação formal.

Após ser confirmado pelo Conselho de Segurança, o nome do candidato António Guterres é encaminhado para a eleição na Assembleia Geral, o que ainda não tem data para acontecer. O mandato do secretário-geral Ban Ki-moon termina em 31 de dezembro.

