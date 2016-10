Anan Bó renasce pelas mãos da Direcção do Turismo

A Direcção de Turismo começou a implementar o plano de recuperação dos sítios de interesse turístico. Aan Bó o local onde pela primeira vez os navegadores portugueses pisaram o solo são-tomense em 1470, é o primeiro alvo do projecto de recuperação.

Completamente em ruínas e abandonada nos últimos 25 anos, o sítio de valor histórico, está a ser recuperado para ser produto turístico. Um restaurante está a ser construído praticamente de raiz, as mesas e assentos que foram construídos na era colonial foram reconstruídos no local onde os descobridores da ilha fixaram o marco do descobrimento.

Myrian Daio, Directora Geral do Turismo, explicou o que está a acontecer em Anan Bó. «Estamos a fazer a recuperação do restaurante que já existia e do parque. Posteriormente avançaremos com a criação de outras infra-estruturas, que estarão enquadradas na proposta a ser apresentada pela empresa que ganhou o concurso público que lançamos», afirmou a Directora.

As obras de reabilitação das infra-estruturas que existiam no espaço Anan Bó na era colonial, deverão estar concluídas até o final do ano. Qualquer cidadão são-tomense que visita Anan Bó hoje, sente o renascimento do orgulho nacional, face as ruínas que dominou o espaço nos últimos anos.

O projecto da Direcção Geral do Ambiente para valorização de Anan Bó localizado há cerca de 40 quilómetros da capital São Tomé, é mais ambicioso. «A ideia é criar outras infra-estruturas no local, porque achamos que só uma unidade de restauração não constitui um atractivo. Queremos criar um conjunto de serviços naquela zona que permita as pessoas passarem um dia ou uma noite. Projectamos uma piscina pública na praia, parques, espaço para espectáculos. Vamos manter também a zona de piquenique, se possível uma discoteca aberta para que posa haver actividades diurnas e nocturnas. Também espaço para actividades de desporto, e pretendemos criar também um miradouro», explicou Myrian Daio.

Taiwan é um dos parceiros de São Tomé e Príncipe que tem apoiado a implementação do projecto de recuperação dos sítios de interesse turístico no país.

A Direcção Geral de Turismo, anunciou que o projecto de infra-estruturação dos sítios de valor turístico, é aberto a intervenção do sector privado. «Vamos avançar com o projecto, mas vamos também deixar espaço para que privados possam fazer investimentos. Até aquele que pretende construir um quiosque para venda de souvenirs ou de artesanato, ele terá que cumprir os requisitos projectados para o local. O objectivo é ter o projecto abri-lo para o investimento público e privado», assegurou.

O marco da linha do Equador no ilhéu das Rolas, e a Boca de Inferno nas proximidades da roça Água Izé, são outros sítios de valor turístico, que serão recuperados. Para já todo esforço está concentrado em Anan Bó.

Abel Veiga