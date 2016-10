Marraquexe preparada para receber COP22

Rabat, 19/10/2016 – A Reunião Ministerial Pre-COP em Marraquexe chegou hoje ao fim após dois dias de sessões à porta fechada para a preparação da 22ª Sessão da Conferência das Partes para a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP22), a 12ª Sessão da Conferência das Partes na qualidade de Reunião das Partes para o Protocolo de Quioto (CMP12) e a 1ª Sessão da Conferência das Partes na qualidade de Reunião das Partes para o Acordo de Paris (CMA1) que terão lugar em Marraquexe entre 7 e 18 de novembro.

Presidido por Salahdeddine Mezouar Ministro dos Negócios Estrangeiros e de Cooperação de Marrocos e Presidente da COP22, Ségolène Royal, Ministra do Ambiente em França e Presidente da COP21 e com a participação de Patricia Espinosa, Secretária Executiva da UNFCCC, a Pre-COP reuniu os delegados de mais de 70 países para alcançar um entendimento comum sobre o estado das negociações antes da COP22. As principais áreas de debate incidiram sobre a eminente entrada em vigor do Acordo de Paris, agendada para 4 de novembro, e a realização da 1ª Reunião das Partes do Acordo (CMA1) a 15 de novembro, durante a COP22. O segmento de alto nível de articulação da COP, CMP e CMA será convocado imediatamente após a abertura da CMA1, onde todas as Partes irão fazer as suas declarações nacionais. A presença de Sua Majestade o Rei Mohammed VI de Marrocos, o Secretário-Geral da ONU e diversos Chefes de Estado e de Governo irão ampliar a solenidade e o significado histórico deste momento.

Os participantes abordaram a implementação do Acordo de Paris, o desenvolvimento das suas regras, financiamento para a adaptação climática e mitigação nos países em desenvolvimento, incluindo uma proposta anual de atribuição 100 mil milhões de dólares feita pelos países doadores do financiamento climático até 2020, o tema de Perdas e Danos de acordo com o Mecanismo de Varsóvia, iniciativas de qualificação tais como Comité de Paris para a Qualificação, a Iniciativa de Qualificação para a Transparência e a Parceria NDC para fortalecer e ajudar os países a implementar as suas Contribuições Previstas e Determinadas a Nível Nacional como resposta global às alterações climáticas. A COP22 incluirá o Apelo à Ação de Marraquexe que ocorrerá durante o encontro de alto nível de Chefes de Estado e Governo a 15 de novembro.

As sessões plenárias incluíram ainda com um debate sobre a Agenda de Ação do Clima Global liderado pelas peritas em questões ambientais de Marrocos e França, Hakima El Haite e Laurence Tubiana. Durante a COP 22 serão organizados diversos dias temáticos (agricultura e segurança alimentar, cidades, energia, florestas, negócios, oceanos, transportes, água e género) focados em acelerar e mobilizar a ação para o clima dos atores não-estatais incluindo empresas, cidades, governos regionais e ONG.

Entre esses dias temáticos destaca-se o Dia do Género a 16 de novembro, a Cimeira de Mulheres Líderes a 16 de novembro e o encontro de Alto-Nível a 17 de novembro com a apresentação da Agenda de Ação do Clima Global. A presidência marroquina pretende fazer um balanço com a sociedade civil durante a conferência e definir uma agenda comum durante a sua Presidência até à COP23 em 2017.

Os participantes da reunião Pre-COP Ministerial irão regressar a Marraquexe dentro de poucas semanas para a COP22, que decorre de 7 a 18 de novembro.

Fonte – Organização da COP22