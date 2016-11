COP22- 98% do complexo de Bab Ighli está completo

O complexo de Bab Ighli irá acolher a 22ª Conferência das Partes (COP22) para a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (UNFCCC) entre 7 e 18 de Novembro em Marraquexe, Marrocos. São esperados mais de 20 mil participantes provenientes de 196 países. O desenvolvimento de Bag Ighli, ocupa uma área de 300.000 m², foi concluído em menos de 6 meses. Hoje 98% do complexo está finalizado e o restante em processo de conclusão.

O complexo composto por 55 tendas, colocadas em menos de três meses constituem a aldeia COP22, incluindo dois restaurantes.

Na Zona Azul, administrada pelas Nações Unidas, existe um grande toldo (700 metros de comprimento e 26 metros de largura) que cobre a entrada principal, ladeado por jardins e fora da qual estão localizadas várias salas de reuniões e de negociação, assim como dois restaurantes.

O desenvolvimento do interior da Zona Azul foi realizado de acordo com o protocolo das Nações Unidas. As duas grandes salas plenárias, uma das quais irá incluir uma porta tradicional marroquina, foram concebidas para acolher todos os participantes num ambiente internacional e multicultural.

A Zona Verde, com uma área de mais de 30.000 m², irá acolher os espaços de Sociedade Civil e Inovação. Estarão presentes neste espaço diversas empresas de Marrocos e de todo o mundo, assim como ONG, associações e membros da sociedade civil. Os expositores estão em processo de montagem e os retoques finais nos espaços exteriores estão em finalização. As salas de conferência e plenários estão já totalmente funcionais.

Fonte Organização da Cimeira do Clima – COP22