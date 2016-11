” África em Acção ” abriu COP22 de Marraquexe

No primeiro dia da COP22, o tema foi ” África em Acção “. O Ministro das Relações Exteriores de Marrocos e Presidente da COP22, Salaheddine Mezouar, salientou no seu discurso inaugural que a conferência realizada “em solo Africano demonstra o compromisso de todo o continente para contribuir para o esforço global”, de forma a lutar contra as mudanças climáticas. Este enfatizou a importância de ajudar os países africanos a combater as mudanças climáticas, porque “o sol não ignora uma vila apenas por que esta é pequena.”

O pavilhão de África, situado numa grande tenda que acolhe pavilhões de diversos países, apresenta grandes telas retratando cenas do deserto, dos oceanos e da floresta de todo o continente. O espaço recebeu a visita de delegados, observadores e jornalistas, após a cerimónia de abertura e o início oficial da COP22. O pavilhão irá acolher diversos eventos durante os próximos 11 dias.

Dar às zonas rurais um melhor acesso à energia e trabalhar com a indústria de aviação civil internacional são apenas dois dos debates que tiveram lugar no evento de abertura.

Vários países organizaram eventos e mesas redondas para destacar cada um dos seus esforços na acção climática. A Tunísia e a Etiópia associaram-se para debater com representantes alemães, de modo a avaliar como os três podem criar soluções, com base no mercado de carbono, para resolver os seus problemas ambientais. A Tunísia está particularmente interessada em envolver o sector do cimento.

O Acordo de Paris incluiu uma provisão para “perdas e danos”, um termo que se refere ao que as nações insulares do Pacífico e os países mais pobres em todo o mundo enfrentam como resultado dos desastres naturais. Um painel de cientistas debateu a segurança climática, de especial interesse para os agricultores africanos que enfrentam a seca.

Cabines de informação foram criadas numa área separada do local, de modo a ajudar na divulgação da informação aos participantes. Os anfitriões incluem organizações activistas do clima, empresas do sector privado e organizações de investigação académica.

Fonte -Organização da COP22