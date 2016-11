Relatório da ONU mostra que limitar o aquecimento global em 1,5 grau melhora crescimento, emprego e segurança

PNUD e o Climate Vulnerable Forum divulgam na CoP22 relatório conjunto que mostra que o limite de 1,5 ° C do Acordo de Paris desencadeia o crescimento, a criação de emprego e contém riscos



MARRAKECH, 16 de novembro de 2016 - O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento lançou hoje na CoP22 um relatório que examina os benefícios e as oportunidades de limitar o aquecimento médio do planeta em 1,5° C sobre os níveis pré-industriais, conforme estabelecido como meta pelo Acordo de Paris sobre as alterações climáticas. A principal conclusão é que o crescimento econômico medido pelo PIB seria 10% maior, o que representa US $ 12 trilhões a mais, se o limite de 1,5 ° C for mantido, em comparação com as políticas atuais que levariam a temperatura subir a 3 ° C ou mais. O relatório mostra também que a meta de 1,5 ° C é viável, exigindo global zero emissões de CO2 em meados do século e a quota de investimento de energia renovável chegando perto de 100% do mix de energia.

Apresentando dados inteiramente novos, o relatório indica que limitar o aquecimento a 1,5 ° C criaria 68% mais empregos relacionados à energia em 2030 em comparação com as políticas atuais. A energia renovável com vantagens off-grid é a chave para enfrentar a pobreza energética, segundo o relatório, já que praticamente todos os países são capazes de produzir múltiplos de suas necessidades energéticas atuais apenas a partir de fontes renováveis.

Pela primeira vez, o relatório mostra que uma trajetória de 1,5 ° C reduz em um mês inteiro o comprimento de ondas de calor extremas a cada ano para a maioria das regiões tropicais em meados do século, impedindo o desaparecimento dos recifes de coral e da camada de gelo da Groenlândia.

Encomendado pelo Climate Vulnerable Forum, o relatório Low Carbon Monitor foi desenvolvido independentemente junto com o Climate Analytics, instituto de ciência e políticas climáticas. Kare Debassa, Ministro do Meio Ambiente, Florestas e Mudanças Climáticas da Etiópia – e atual presidente do Climate Vulnerable Forum – disse que o limite de 1,5 ° C é uma questão de sobrevivência para os países vulneráveis. “Mas como nações em desenvolvimento, nós não podemos dar as costas a oportunidades de criação de empregos, de proteger nosso crescimento, melhorar a saúde e aumentar o acesso à energia”, disse ele, acrescentando que “também vamos prosperar trabalhando por 1,5″.



Dr. Michiel Schaeffer, co-diretor da Climate Analytics e co-editor do relatório, disse que os impactos e riscos geofísicos e biológicos aumentam significativamente de 1,5 ° C para 2 ° C. “Tanto para os países desenvolvidos como em desenvolvimento, os danos muito menores causados ​​pela mudança climática em um caminho de 1,5 ° C significam que as oportunidades de crescimento econômico podem ser preservadas em grande parte. Na ausência de ação climática, essas oportunidades seriam substancialmente reduzidas até a década de 2040 “.



Matthew McKinnon, Gerente de Projeto do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, disse que o relatório foi consistente com as tendências industriais recentes, apresentando mais evidências para descartar a opinião de que os cortes nas emissões seriam incompatíveis com o crescimento. “É exatamente o oposto: a mudança climática é tão ameaçadora para o crescimento que enfrentá-la tornou-se uma das maiores responsabilidades de desenvolvimento que enfrentamos”, acrescentando que “o desafio agora é garantir o acesso generalizado a toda a gama de benefícios de uma ação climática agressiva . “

