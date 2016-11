UCCLA acolhe Congresso “Angola 40 Anos depois da Independência”

A UCCLA vai ser palco do Congresso “Angola 40 Anos depois da Independência – Formação, Desenvolvimento e Cooperação”, organizado pela Casa Cultura Angolana Welwitschia, no próximo dia 6 de dezembro, a partir das 9 horas.

Para encerrar as comemorações que assinalam os 40 Anos da Independência de Angola, a Casa Cultura Angolana Welwitschia organiza este congresso cujo objetivo é dar a conhecer à Diáspora o estado do país. Contará com a participação de diversas personalidades e onde serão abordados os desafios que se colocam a Angola numa ótica de desenvolvimento sustentado.

Morada:

Auditório da nova sede da UCCLA – Avenida da Índia, n.º 110 (entre a Cordoaria Nacional e o Museu Nacional dos Coches), em Lisboa

Autocarros e Elétrico (Rua da Junqueira): 15E, 18E, 714, 727, 728, 729 e 751

Comboio: Estação de Belém

Coordenadas GPS: 38°41’46.9″N 9°11’52.4″W

Programa em anexo - congresso-angola-40-anos-depois-da-independencia_programa-6-de-dezembro-de-2016

Lisboa, 28 de novembro de 2016