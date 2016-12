US$ 2,6 trilhões são roubados por meio de corrupção todos os anos

PARCERIA – Téla Nón /Rádio ONU

ONU alerta que US$ 1 trilhão são pagos em propinas e perdas dos países em desenvolvimento com esse tipo de crime pode chegar a US$ 40 bilhões anuais; 9 de dezembro é o Dia Internacional Contra a Corrupção.

Dia Internacional Contra a Corrupção. Imagem: Unodc

Edgard Júnior, da Rádio ONU em Nova York.

A ONU alerta que a cada ano US$ 2,6 trilhões de dólares são roubados em todo o mundo por meio de corrupção.

Se esse valor representasse o Produto Interno Bruto, o PIB, de um país, ele seria a sexta maior potência econômica global, atrás apenas dos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Reino Unido. Os dados são do Banco Mundial, de 2015.

Propinas

E isso não é tudo: anualmente, US$ 1 trilhão de dólares são pagos em propinas e os países em desenvolvimento perdem até US$ 40 bilhões durante o mesmo período por causa desse tipo de crime.

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirmou que a corrupção “sufoca pessoas, comunidades, nações e destroi a economia e o desenvolvimento social, além de aumentar a pobreza”.

Para marcar o Dia Internacional Contra a Corrupção, este 9 de dezembro, Ban declarou que “embora nenhum país seja imune, todos devem enfrentar a responsabilidade de eliminá-la”.

Ele disse que a prática enfraquece a educação e a saúde, contamina os processos eleitorais e reforça injustiças ao desmoralizar os sistemas de justiça criminal e o Estado de Direito.

Obstáculo

O chefe da ONU declarou que a corrupção é um obstáculo para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODSs, que reúnem 17 objetivos e 169 metas que devem ser implementados até 2030.

Ban disse que o objetivo 16 pede, especificamente, reduções significativas em relação à corrupção e propinas. Além disso, determina o desenvolvimento de instituições de maneira efetiva, confiável e transparente, em todos os níveis.

O secretário-geral afirmou que “os países precisam reafirmar o compromisso para acabar com a fraude e a desonestidade que estão ameaçando a Agenda 2030 e os esforços para alcançar a paz e a justiça para todos”.