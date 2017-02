Países se comprometem a criar 120 milhões de hectares de florestas até 2030

PARCERIA – Téla Nón / Rádio ONU

Área é praticamente o tamanho da África do Sul e acordo foi fechado durante reunião do Fórum de Florestas da ONU; especialista afirma que objetivo pode ser alcançado, desde que o desmatamento acabe nos próximos três anos.

Floresta na Costa Rica. Foto: Banco Mundial/Flore de Preneuf

Leda Letra, da ONU News em Nova Iorque.

Governos de quase 200 países concordaram em ampliar a área florestal do mundo em 120 milhões de hectares até 2030. A área é praticamente do tamanho da África do Sul.

Esta foi uma das metas alcançadas durante uma sessão do Fórum da ONU sobre Florestas, ocorrida em Nova Iorque no fim de janeiro. A ONU News entrevistou o diretor do Secretariado do Fórum, que destaca que há 10 mil anos, o planeta tinha 6 bilhões de hectares de florestas.

Ambição

Mas segundo Manoel Sobral Filho, 1,4 bilhão de hectares foram perdidos somente nos últimos 300 anos, a partir da Revolução Industrial. O especialista da ONU reconhece que a meta para 2030 é bastante ambiciosa, mas garante que a expansão é possível.

“Os países-membros das Nações Unidas já haviam adotado uma outra meta de que no ano 2020, se estancaria, se pararia com o desmatamento. Ora, se nós alcançarmos esta meta, a meta de expandir a partir daí é bastante factível. É evidente que alguns países vão fazer mais esforço do que outros. Hoje nós temos mais ou menos 50% dos países do mundo com menos de 20% de florestas. E nós temos quatro ou cinco países que concentram quantidades tremendas de florestas. Apesar de ser um esforço de todos, vai ser um esforço diferenciado, de país a país.”

Situação no Brasil

Segundo Manoel Sobral Filho, o Brasil é um dos países do mundo que ainda tem um “problema sério de desmatamento”, apesar de uma grande redução observada nos últimos anos.

O diretor do Secretariado do Fórum da ONU sobre Florestas avalia, entretanto, que o Brasil está no rumo certo com o novo Código Florestal.

O especialista explica que o Plano Estratégico da ONU para as Florestas tem 26 metas. Além de ampliar o total de hectares em 120 milhões, outro objetivo importante é erradicar a pobreza extrema entre as populações que vivem nas florestas, como as comunidades indígenas.

