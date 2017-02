Entrevista: apoio à alimentação escolar e resiliência em São Tomé e Príncipe

Parceria – Téla Nón / Rádio ONU

Foto: PMA/Challiss McDonough

O encarregado interino do escritório do Programa Mundial de Alimentação, PMA, em São Tomé e Príncipe defende que os beneficiários do programa de alimentação escolar chegam a um quarto da população do arquipélago.

Diógenes Pires dos Santos revelou à ONU News, de São Tomé, que a agência também apoia o governo na busca de soluções para que agricultores e pescadores lidem com efeitos das mudanças climáticas.

Técnicos são-tomenses devem viajar a partir deste ano para países africanos, que incluem Cabo Verde e Moçambique, para trocar experiências sobre os programas locais.

Acompanhe a entrevista a Eleutério Guevane.

Duração: 08’25″