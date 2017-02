Exposição “Conexões Afro-Ibero-Americanas” traz à UCCLA 63 artistas de 3 continentes

O Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vai estar presente na inauguração da exposição “Conexões Afro-Ibero-Americanas”, no dia 21 de fevereiro, às 19 horas, na sede da UCCLA.

Trata-se de uma iniciativa da UCCLA e do Coletivo Multimédia Perve, que conta com o apoio institucional da Câmara Municipal de Lisboa e do Museu Coleção Berardo.

Esta mostra conta com a presença de 63 importantes autores, oriundos deÁfrica(Angola, Cabo Verde, Guiné, Moçambique e São Tomé e Príncipe), Península Ibérica (Portugal e Espanha) e continente americano (Brasil, Chile, Argentina e Cuba),que são exemplo: Cruzeiro Seixas, Mário Cesariny, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Joan Miró, Malangatana, WilfredoLam, Marcelo Grassmann, Fernando Botero, Eduardo Ney, Mito, entre tantos outros.

Foi selecionado o Coletivo Multimédia Perve, como produtor e responsável pela Curadoria, por ser uma associação de arte e cultura, sem fins lucrativos, experiente e simultaneamente depositária de um património artístico significativoe valioso das artes plásticas contemporâneas (entre os quais se destaca o da Casa da Liberdade Mário Cesariny).

O programa artístico desta exposição, da responsabilidade do curador Cabral Nunes, está organizado em três núcleos: “Autoritarismo, Ditames e Resistência” envolve o período do Estado Novo à extinção da União Soviética; “O Dealbar das Democracias” envolve as obras influenciadas pelo período revolucionário e de construção dos sistemas democráticos; a terminar estão as obras do núcleo “Presente-Futuro”, produzidas sob os condicionalismos da atual globalização.

A exposição poderá ser visitada até ao dia 30 de abril, de terça a domingo, das 10 às 18 horas.

Morada:

Avenida da Índia, n.º 110 – entre a Cordoaria Nacional e o Museu Nacional dos Coches – Lisboa

Como chegar:

Autocarros e Elétrico (Rua da Junqueira): 15E, 18E, 714, 727, 728, 729 e 751

Comboio: Estação de Belém

Coordenadas GPS: 38°41’46.9″N 9°11’52.4″W

Telefone: +351 218 172 950

Lisboa, 14 de fevereiro de 2017