Roadshow – STP Internacionalizar em Português

No próximo dia 20 de Fevereiro, vai decorrer no Hotel Pestana, pelas 15 horas, um Roadshow de apresentação do projecto “Internaciona­lizar em Português”, bem como da sua plataforma de negócios da CPLP – SIGAME

Este projecto desenvolvido pela AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro e a ANEME – Associação Nacional das Empresas da Metalúrgicas e Electromecânica tem como objetivo estratégico po­tenciar, dinamizar e incrementar as trocas comerciais entre os mercados da CPLP, criando mais e melhores condições para o acesso, promovendo a internacionaliza­ção das empresas, dinamizando o conhecimento de realidades indus­triais e empresariais de países da CPLP, criando processos colaborati­vos a nível empresarial e institucio­nal, e utilizando as tecnologias de informação e comunicação.

Este roadshow pretende promover a participação das empresas e empreendedores de S. Tomé e Príncipe a integrarem a plataforma de apoio à realiza­ção de negócios entre os países da CPLP.

Face ao exposto e atendendo ao interesse do tema, muito nos honraria poder contar com a presença de V/ Exª neste evento cuja entrada é gratuita, mas com inscrição obrigatória até ao dia 17 Fevereiro.

Consulte o programa - Programa_IP_STP