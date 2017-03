Papa Francisco passa a usar carro 100% elétrico

O Papa Francisco aceitou a doação da Wermuth Asset Management GmbH e passará a usar um carro 100% elétrico durante um ano, como parte de um projeto-piloto que visa demonstrar que essa tecnologia é boa para o ambiente e a economia. A consultoria alemã também doou ao Papa quatro estudos sobre como transformar o Vaticano: em um dos primeiros Estados do mundo a usar 100% de energias renováveis, em um ambiente com 100% da mobilidade livre de emissões, em um dos primeiros lugares a utilizar baterias de veículos elétricos para armazenamento de energia e em uma economia com investimentos alinhados aos objetivos da encíclica Laudato Si, a primeira na história da Igreja Católica a abordar questões ambientais.

“O fato de o Papa começar a usar um carro 100% elétrico é uma ótima notícia, pois ele estabelece um exemplo a ser seguido por outros chefes de Estado e qualquer pessoa no mundo. Hoje não é apenas moralmente correto, mas é também mais barato ter um carro elétrico, na comparação com um carro de motor de combustão. O Papa está partindo do compartilhamento de uma visão de mundo, através da Laudato Si, para a implementação da encíclica”, destacou Jochen Wermuth, Diretor de Investimentos da Wermuth Asset Management (WAM).

“Com o projeto piloto que inclui o veículo 100% elétrico usado pelo Papa, esperamos demonstrar que a mobilidade elétrica agora não é apenas boa para o meio ambiente, mas também é mais econômica em comparação com carros que usam motor a combustão”, continua Wermuth. “Da mesma forma, o estudo sobre como o Vaticano pode ser abastecido com 100% de energia renovável, apoiado pela Clake Energy, demonstra que isso não é bom apenas para o ambiente, mas é também viável e mais econômico. Através do estudo apoiado pela The Mobility House sobre o uso de baterias de veículos elétricos para armazenamento de energia, vamos demonstrar como o Vaticano pode economizar com as baterias de carros elétricos fornecendo serviços de armazenamento de energia. Por último, mas não menos importante, com o estudo sobre como alinhar a capital do Vaticano com os objetivos da encíclica Laudato Si, vamos demonstrar que a descarbonização de um portfólio de investimentos não só reduz os riscos, mas também aumenta os retornos dentro da atual revolução verde que está acontecendo no setor industrial global. Isso permite levar adiante os objetivos do Laudato Si – redução da pobreza, redução do desemprego juvenil e redução das mudanças climáticas”, completa.

O projeto piloto, bem como os estudos, estão sendo endossados ​​pela Right Now!, cujo objetivo é alinhar a missão social da igreja católica – como estabelecido em Laudato Si – com o conhecimento, a experiência e o vigor financeiro de empresários e investidores no domínio do investimento de impacto. A Wermuth Asset Management é parte da iniciativa Right Now!.

Sobre a Wermuth Asset Management (WAM)

A Wermuth Asset Management GmbH foi fundada em 1999 por Jochen Wermuth como um escritório famíliar alemão e uma consultoria de investimento regulado em investimentos de impacto alternativo e sustentável. A sede da WAM está em Berlim, Alemanha, com membros da equipe de investimento em Amsterdã, Mainz e Moscou. A WAM é consultora de investimentos de diversos fundos cujos investidores incluem pessoas ricas, family offices, fundos de fundos, bancos, fundos de pensão, doações e fundos soberanos. No pico, a WAM supervisionou investimentos superiores a US$ 1 bilhão. Tem o compromisso com investimentos de impacto, em particular para uma mudança rentável em direção a um modelo econômico sustentável e a condução dos negócios de forma ética. Jochen Wermuth faz parte dos Comitês Diretores dos Europeus para a Divest-Invest, uma associação de investimentos em energia limpa, e da rede 100% IMPACT, uma aliança de escritórios familiares afins.

Fonte / ONU – Mudanças Climáticas