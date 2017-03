A chegada do Outono no hemisfério Sul e da Primavera no hemisfério Norte é também a época em que é possível avaliar a extensão máxima da calota de gelo alcançada durante o inverno no Ártico e o encolhimento ocorrido na Antártida durante o verão. Apesar de opostos, estes dois pólos comungaram de um mesmo fenómeno: níveis de gelo baixos.