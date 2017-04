Turistas chineses são os que mais gastam em viagens internacionais

PARCERIA TÉLA NÓN / RÁDIO ONU

Dados são da Organização Mundial do Turismo, OMT; viajantes da China gastaram US$ 261 bilhões, 12% a mais que no ano passado; país asiático lidera lista seguido por Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e França; gastos de turistas brasileiros caíram no ano passado.

Foto: ONU/Stan Reynolds.

Laura Gelbert Delgado, da ONU News em Nova Iorque.

Com um aumento de 12% nos gastos, os turistas chineses continuam a liderar os gastos no exterior, seguidos dos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e França.

Já os gastos dos turistas brasileiros no exterior caíram em 2016, de acordo com a Organização Mundial do Turismo, OMT. As despesas da Rússia também diminuíram no ano passado para US$ 24 bilhões.

“Apetite forte”

Para o secretário-geral da OMT os últimos dados sobre os gastos com turismo são “muito animadores”.

Segundo Taleb Rifai, “apesar de vários desafios dos anos recentes, os gastos com viagens ao exterior são consistentes com o crescimento de 4% no número chegadas de turistas internacionais para 1,2 bilhão em 2016.

O chefe da agência da ONU afirmou que as pessoas “continuam a ter um apetite forte para viagens, o que beneficia muitos países em todo o mundo e é traduzido em crescimento econômico, criação de empregos e oportunidades para desenvolvimento”.

China

Os gastos de turistas chineses no exterior em 2016 subiu US$ 11 bilhões totalizando US$ 261 bilhões, um aumento de 12%. Já o número de viajantes internacionais do país cresceu 6% para 135 milhões no ano passado, consolidando a posição chinesa.

O aumentos das viagens internacionais a partir da China beneficiou muitos destinos na Ásia e no Pacífico, principalmente Japão, Coreia do Sul e Tailândia, mas também Estados Unidos e diversos países da Europa.

Na região, Coreia do Sul e Austrália gastaram 8% a mais com turismo internacional em 2016, chegando a US$ 27 bilhões.

Estados Unidos

Segundo a OMT, os Estados Unidos mantiveram a segunda posição em gastos com viagens ao exterior com um aumento de 8% no ano passado para US$ 122 bilhões.

O número de residentes no país viajando a destinos internacionais também aumentou 8% até novembro de 2016.

