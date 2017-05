Importantes eventos culturais na UCCLA

O encerramento da exposição “Conexões Afro-Ibero-Americanas 2.01”, a divulgação do vencedor do Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa e poesia Cabo-verdiana pelo grupo de Francisco Fragoso serão as iniciativas que a UCCLA vai organizar no dia 7 de maio, a partir das 17h30.

A exposição “Conexões Afro-Ibero-Americanas 2.01” - iniciativa da UCCLA e do Colectivo Multimédia Perve, que conta com o apoio institucional da Câmara Municipal de Lisboa e do Museu Coleção Berardo – inaugurada a 21 de fevereiro, trouxe à UCCLA 150 obras de 63 importantes autores, oriundos de África (Angola, Cabo Verde, Guiné, Moçambique e São Tomé e Príncipe), Península Ibérica (Portugal e Espanha) e continente americano (Brasil, Chile, Argentina e Cuba).

O programa artístico desta exposição, da responsabilidade do curador Cabral Nunes, está organizado em três núcleos dedicados aos temas “Autoritarismo, Ditames e Resistência”, “O Dealbar das Democracias” e “Presente Futuro”, por forma a refletir sobre os percursos e conexões que a arte, produzida num contexto Afro-Ibero-Americano, tem registado, em especial a que foi materializada a partir da década de 1940, até ao presente.

Mais informações disponíveis em http://www.uccla.pt/eventos/exposicao-conexoes-afro-ibero-americanas-traz-uccla-63-artistas-de-3-continentes

A 2.ª edição do Prémio Literário UCCLA: Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa é uma iniciativa conjunta da UCCLA, Editora A Bela e o Monstro e Movimento 2014, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.

Esta edição recebeu mais de meio milhar de obras candidatas, representando uma das maiores afluências em concursos literários no mundo da Lusofonia (apenas para autores que nunca editaram um livro de literatura).

As candidaturas apresentadas têm uma grande diversidade que vai para além dos países lusófonos, pois candidataram-se autores de Inglaterra, Holanda, Espanha, Argentina e Estados Unidos da América, com textos em Português.

Mais informações disponíveis em http://www.uccla.pt/premio-literario-uccla

Um recital de poesia cabo-verdiana pelo Grupo de Francisco Fragoso - pseudónimo de Kwame Kondé, artista representado na exposição “Conexões Afro-Ibero-Americanas 2.01” - acompanhará os eventos referidos.

Morada:

Avenida da Índia, n.º 110 – entre a Cordoaria Nacional e o Museu Nacional dos Coches – Lisboa

Como chegar:

Autocarros e Elétrico (Rua da Junqueira): 15E, 18E, 714, 727, 728, 729 e 751

Comboio: Estação de Belém

Coordenadas GPS: 38°41’46.9″N 9°11’52.4″W