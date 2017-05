Mundo A Sorrir assinala 4 anos em São Tomé em Príncipe com Cocktail Comemorativo

Para assinalar os quatro anos de intervenção do projeto Saúde A Sorrir, a ONG portuguesa Mundo A Sorrir organiza, no próximo sábado, dia 20 de Maio, pelas 11 horas, um Cocktail Comemorativo, na sede da Federação das ONGs em São Tomé e Príncipe – FONG.

O evento tem como objetivo apresentar o projeto e os resultados obtidos aos parceiros, entidades locais, focando o apoio dos voluntários e dos parceiros do projeto. A par disso, pretende-se discutir quais as metas para os próximos anos de intervenção em São Tomé e Príncipe, reforçando as áreas da prevenção, através do projeto Aprender A Ser Saudável, da assistência médico-dentária, da capacitação dos profissionais locais e da investigação.

Lançado em 2013, o projeto Saúde a Sorrir em São Tomé e Príncipe visa contribuir para a melhoria da saúde da população socioeconomicamente vulnerável, através da promoção da saúde, bem-estar, qualidade de vida e do reforço das capacidades dos profissionais locais.

Sobre a Mundo A Sorrir

A “Mundo A Sorrir” é uma ONG presente em todo o território nacional, assim como em países lusófonos com necessidades de cuidados de saúde, atuando em áreas como a Assistência Médica, a Reinserção Social e Laboral e a Cooperação e Ajuda ao Desenvolvimento. Entre os grupos de intervenção estão crianças e jovens, pessoas em situação de carência social e idosos. A “Mundo A Sorrir” foi fundada por Miguel Pavão, em 2005, após uma experiência de voluntariado em Cabo Verde, e conta já com mais de 80 parceiros em todo o Mundo.

Mais informações em: www.mundoasorrir.org ou contacte: 00239 9816071