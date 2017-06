ExxonMobil é derrotada e investidores votam a favor da transparência quanto aos riscos ambientais  

Em reunião realizada hoje, 31 de maio, os acionistas da ExxonMobil, gigante do petróleo dos Estados Unidos, fizeram história ao aprovarem a medida que exige a contabilização dos riscos climáticos da empresa. Em favor da transparência, a proposta obriga a empresa a analisar seu portfólio de forma alinhada ao Acordo de Paris sobre o clima e solicita, especificamente, que a empresa publique uma avaliação anual completa dos impactos de longo prazo em seu portfólio, incluindo uma avaliação em que considere um cenário de baixa demanda de petróleo.

O resultado de 62% dos votos a favor da transparência teve a adesão do maior fundo de investimento do mundo, a BlackRock – o que passa uma mensagem histórica de que as forças do mercado continuam a impulsionar a transição de baixo carbono. “Os investidores esperam que as empresas – especialmente as de uso intensivo de carbono como a Exxon – mostrem como estão lidando com os riscos e oportunidades”, diz Sue Reid, vice-presidente de clima e energia da Ceres. “O negócio como sempre foi já não é uma opção para empresas com alto consumo de carbono”, completa.

Fonte – UNFCCC