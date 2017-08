Empresas que se afastam dos combustíveis fósseis estão se valorizando mais

OAKLAND, CA – 15 de agosto de 2017 - Hoje, as organizações As You Sow e Corporate Knights lançaram a terceira atualização do relatório Carbon Clean 200TM (Clean200TM), uma lista das 200 maiores empresas de capital aberto que obtêm receitas significativas a partir de energias limpas. Em um ano completo de desempenho até 30 de junho de 2017, as empresas do Clean200TM geraram um retorno de 16,9% contra um declínio de 1,2% no índice de referência para combustíveis fósseis da pesquisa, o S&P 1200 Global Energy Index.

As dez empresas que mais contribuíram para o desempenho do primeiro ano da Clean200TM estão envolvidas na oferta de produtos, materiais e serviços relacionados à eficiência energética. São: Siemens, Toyota, Schneider Electric, ABB, Panasonic, Vestas, Bombardier, Innogyse, Johnson Controls e SSE. Os 11 países com maior número de empresas na lista são China (68), Estados Unidos (34), Japão (20), Alemanha (8), Índia (7), Coréia do Sul (7), Canadá (5), Suécia ( 5), Dinamarca (4), Irlanda (4) Reino Unido (4). Apenas três empresas brasileiras integram a lista: São Martinho S/A, Weg e CPFL.

Esta é a segunda atualização da lista Clean200TM , referente ao segundo trimestre do ano. O índice continuará a ser atualizado regularmente, fornecendo uma alternativa para investidores que estão buscando mudar sua exposição aos riscos dos combustíveis fósseis para as energias limpas.

“Depois de um G20 dividido, ficamos entusiasmados ao ver corporações em todo o mundo tomar a iniciativa de obter ganhos com energia limpa”, disse Andrew Behar, CEO da As You Sow e co-autor do relatório. “Independentemente da política, as forças do mercado que impulsionam os benefícios econômicos da energia limpa são claras e são muito mais poderosas do que um pequeno grupo pessoas presas ao passado”.

“Enquanto alguns temiam que as mudança nas políticas climáticas em Washington prejudicassem os estoques de energia limpa em benefício dos estoques de combustíveis fósseis, aconteceu o contrário”, destacou Toby Heaps, CEO da Corporate Knights e co-autor do relatório. “Quase poeticamente, o Clean200TM ultrapassou o benchmark do combustível fóssil no dia da inauguração (20 de janeiro) e não voltou atrás desde então “.

O Clean200TM classifica as maiores empresas de capital aberto em todo o mundo por suas receitas totais de energia limpa avaliadas pela Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Para ser elegível, uma empresa deve ter uma capitalização de mercado superior a US$ 1 bilhão (final do terceiro trimestre de 2017) e obter mais de 10% da receita total de fontes limpas de energia. A lista exclui todas as empresas de petróleo e gás e utilitários que geram menos de 50% de sua energia a partir de fontes renováveis, bem como as 100 principais empresas de carvão medidas por reservas. A lista também filtra empresas que lucram com a fabricação de armas, o desmatamento de florestas tropicais, o uso de mão-de-obra infantil e / ou forçada e as empresas que se envolvem em lobby climático negativo.

A metodologia e a lista usadas para desenvolver o Clean200TM podem ser baixadas em www.clean200.org.

As ações das empresas listadas no Clean 200 deixam as açoes das empresas baseadas em combustíveis fósseis para trás (S & P Global 1200 Energy)

Análise Financeira (30 de junho de 2016 – 1 de julho de 2017)

Fonte: Bloomberg

As You Sow é uma organização sem fins lucrativos que promove a responsabilidade corporativa socioambiental por meio do advocacy junto a acionistas e da constituição de coalizões. www.asyousow.org.

Corporate Knights é uma B Corp de mídia e pesquisa que visa oferecer informações que empoderem as pessoas para atrelar os mercados a um mundo melhor. www.corporateknights.com

** As You Sow e Corporate Knights não são consultores de investimento nem fornecemos planejamento financeiro, consultoria legal ou tributária. Nada no Carbon Clean 200 Report deve constituir ou ser interpretado como uma oferta de instrumentos financeiros ou como consultoria de investimento ou recomendações de investimento. **

CONTATO: Cyrus Nemati, (510) 735-8157, cnemati@asyousow.org

Tara Wilkie, (416) 203-4674, tara@corporateknights.com