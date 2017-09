Estado de Sítio

As evidências já cá estão e, todos os dias, ganham contornos de complexidade crescente, enquanto alguns dormem tranquilamente, outros recusam o estreitamento do caminho que escolhemos prosseguir enquanto comunidade e manifestam a sua indignidade e, outros ainda, cada vez menos, felizmente, continuam a acreditar piamente num “messias” que, acossado pelas circunstâncias desfavoráveis, no contexto económico e social, decorrentes dos constrangimentos relacionados com a implementação do seu programa político, todos os dias dá sinais de intolerância e desvario.

O pais tem trilhado, nos últimos tempos, um caminho onde predomina: a censura, informalmente decretada, na televisão e rádio públicas ; o desprezo pelo papel dos partidos da oposição designadamente na fiscalização dos atos governamentais e no aprofundamento da nossa democracia; o achincalhamento e menorização de algumas instituições da república como, por exemplo, o Supremo Tribunal de Justiça; a perseguição e humilhação de pessoas ou adversários políticos que ousam dar ou ter uma opinião contrária sobre os problemas do país, entre outros tiques de matriz totalitária.

Como sempre acontece, quando há um propósito estratégico idealizado, estas coisas não ficam por aqui. Agora, temos também: forças militares estrangeiras, designadamente Ruandesas, que continuam no país, para além do tempo legalmente previsto para a sua permanência no território nacional, de acordo com enquadramento legal aprovado pela Assembleia Nacional, momentaneamente transformadas em autênticas guardas pretorianas; condicionamento do trabalho e atividade parlamentar dos deputados pela referida guarda pretoriana; humilhação dos deputados eleitos pelo povo, através de abordagem e revistas ilegais feita pela referida guarda pretoriana, sem qualquer enquadramento legal para o efeito, que envergonha qualquer cidadão minimamente informado; rusgas seletivas e suspensão temporária de direito de reunião coordenadas pela referida guarda pretoriana estrangeira; condicionamento da atividade profissional dos jornalistas de uma estação de rádio privada e de seus superiores hierárquicos que permitiram a suspensão de programas de debates e análise política na referida rádio.

Ou seja, sem ser publicamente decretado, quer queiramos admitir ou não, vivemos neste momento num autêntico Estado de Sítio, decretado pelo senhor primeiro-ministro, perante o silêncio ensurdecedor do senhor Presidente da República, algo que não é surpreendente para ninguém.

Não tenho razões para não acreditar nos testemunhos pessoais dos deputados que foram vítimas desta guarda pretoriana estrangeira, cujo detalhe explicativo minucioso, das peripécias que sofreram, foram partilhadas pelos próprios em vários meios noticiosos.

Quando o senhor primeiro-ministro, questionado pelos jornalistas, tendo em conta os acontecimentos, narrados pelos referidos deputados, perpetrados pela referida guarda pretoriana Ruandesa ao serviço do governo Santomense, extremamente humilhantes para os referidos deputados, designadamente líderes das bancadas parlamentares do MLSTP e do PCD, respetivamente, Jorge Amado e Danilson Cotu, este admitiu que “não se passou nada de especial na referida Assembleia Nacional” e que é ele quem coordena a segurança do país decorrente da Lei de Defesa Nacional, em vigor, aprovada pelo anterior governo do senhor Rafael Branco.

Neste âmbito, o senhor primeiro-ministro está a reiterar, objetiva ou subjetivamente, que o país está a viver, de facto, momentaneamente, um Estado de Sítio e é ele, o dono disto tudo, quem deu a respetiva autorização.

Eu que sou um crítico da atual governação do país, nunca pensei que a pesporrência, atrevimento e capacidade de desprezo, pelas instituições e povo de S.Tomé e Príncipe, por parte do senhor primeiro-ministro, atingissem este limite tão desafiador.

Ninguém compreende que o senhor presidente da Assembleia Nacional tenha autorizado que o edifício representativo da soberania popular, o melhor garante do bom funcionamento de um regime assente nas liberdades, fosse tomado de assalto, por forças de segurança, sob a coordenação de tropas estrangeiras, para exercícios de simulação, e que neste propósito estivesse incluindo medidas de privação de liberdade e de reunião dos deputados, abordagens, revistas e humilhação dos mesmos.

O senhor presidente da Assembleia Nacional não deve ter a devida noção do cargo que exerce e deve ter um conceito de democracia completamente distorcido, para tomar a decisão que tomou, que envergonha os deputados enquanto representantes do povo.

Simbolicamente tivemos o espaço de representação da soberania popular e de liberdade, por excelência, completamente sitiada e os deputados nacionais transformados em palhaços ou cobaias de um processo de simulação humilhante para os mesmos e o senhor primeiro-ministro acha que não se passou nada na Assembleia Nacional.

O senhor primeiro-ministro não deve saber que o seu governo não foi eleito e que a sua legitimidade democrática, decorre, antes de tudo, como a de todos os outros deputados, dos resultados das eleições legislativas que servem para eleger deputados à Assembleia Nacional e não para eleger candidatos a primeiro-ministro.

Agora, imaginem, que o referido processo de simulação fosse feito na sede do governo da república e que o senhor primeiro-ministro fosse alvo de abordagem, revista, privação de entrada no seu gabinete e, até, impedido de reunir, momentaneamente, com os seus colaboradores, por parte de militares sob coordenação de uma força estrangeira. O senhor acharia que isto é um fenómeno sem importância nenhuma? Agora, imaginem, que a mesma coisa se passasse com o senhor presidente da república.

A dignidade das instituições e dos órgãos de soberania não pode ser objeto de interesses político-partidários e de grupos mesquinhos que ajudam a cristalizar, a longo prazo, junto dos cidadãos, a ideia da sua irrelevância e dispensabilidade para o aprofundamento da nossa democracia.

Um país que desce até este nível, de humilhação pública dos seus representantes e referidos órgãos de soberania, tendo um primeiro-ministro que acha que tudo isto é normal e, até, desejável, para cumprimento de propósitos relacionados com um exercício de simulação de segurança interna não tem qualidades para ser primeiro-ministro da república ou, em alternativa, tem planos secretos para cumprimento de uma agenda de terror no país.

Eu prefiro acreditar na segunda hipótese até pelo facto de existirem sinais inquietantes, configuradores deste propósito ou caminho, de que este episódio lamentável é apenas uma peça importante.

Na celebração recente do 42º aniversário da institucionalização da Polícia Nacional, o senhor Super-Intendente Domingos Nascimento afirmou, entre outras coisas, que o terrorismo está “perto do país” e que no interior do nosso território já existiam organizações criminosas com ligações a estas células internacionais.

Fiquei estupefacto com o conteúdo e forma desta afirmação. Perguntar-se-á, então: se estas organizações criminosas já estão no interior do nosso país e as nossas polícias estão na posse desta informação por que razão não as perseguem e prendem-nas em vez de estarem a lançar um alarme desta envergadura com consequências na sensação de insegurança e medo que pode transmitir ao povo? Será esta a forma mais eficaz de combater as consequências de uma hipotética ação terrorista no país?

Que relação existe entre esta afirmação discursiva e este episódio recente levado a cabo por forças de segurança do país sob coordenação de tropas Ruandesas?

O pressuposto no qual assenta esta afirmação discursiva só pode estar relacionada com um plano estratégico mais amplo, onde, nesta fase, se insere a transmissão do medo e insegurança na sociedade, com a finalidade de aceitação, por parte dos cidadãos, de medidas com conteúdos repressivos e inconstitucionais, algumas das quais já têm sido testadas, tendo em conta que esta sensação de medo e insegurança é propícia à justificação de práticas que entram em colisão com os direitos e liberdades individuais dos cidadãos, desde que contribuem para tornar mais suave o próprio sentimento e causas da referida sensação de insegurança e medo.

Este acontecimento recente, coordenado por tropas Ruandesas, que permitiu que a Assembleia Nacional estivesse sitiada e alguns deputados nacionais fossem humilhados, faz parte da fórmula que permitirá a materialização deste desejo estratégico.

É para aí que estamos a caminhar, com avanços significativos, e o contexto político atual, (uma maioria, um governo e um presidente) não chega para a configuração minuciosa deste plano. Daí a necessidade de criação de um Tribunal Constitucional, contra tudo e contra todos, e de uma Comissão Eleitoral Nacional do ADI para tratar da nossa felicidade comunitária.

Os próximos tempos, de acordo com os níveis de hibernação ou não da sociedade civil, poderão ser férteis em acontecimentos, que aprofundarão este propósito totalitário, num contexto aparentemente democrático como aquele em que vivemos.

A tentação para a construção ou idealização de inimigos, cenários de intentona e outros fantasmas irão prosseguir fazendo com que as pessoas se deixem levar por este tipo de informação discursiva, até pelo facto do governo ter ao seu dispor a radio e televisão públicas para desempenhar um papel fundamental neste âmbito, sem que a população tenha a preocupação de questionar a veracidade dos factos que alimentam estas mesmas informações.

Estará criado, assim, um caldo de cultura que alimentará uma “sociedade de medo” pronta para assumir propósitos de submissão em prol da alteração paulatina do regime vigente.

Daqui por algum tempo, quando todo o trabalho estiver feito e as pessoas constatarem, posteriormente, que os seus direitos fundamentais, liberdade e garantias evaporaram neste lume brando que nos consome diariamente, então, só lhes restará a reclamação, numa gravana qualquer, entre copos de vinho da palma e alguma saudade, o contributo que tiveram, voluntária ou involuntariamente, para a legitimação do caminho que nos conduziu para este drama ou terror.

Adelino Cardoso Cassandra