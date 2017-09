Processo Seletivo de Estudantes Estrangeiros da Unilab

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) está selecionando novos discentes, por meio do Processo Seletivo de Estudantes Estrangeiros (PSEE) 2017. Entre os dias 13 e 20 os candidatos realizam prova de Redação. Resultado final sai em 30 de outubro.

Veja lista de candidatos convocados e locais de prova neste link.

Os estudantes ingressarão no segundo período letivo de 2017 (29 de janeiro) e no primeiro período letivo de 2018 (2 de julho), com 270 e 370 vagas, respectivamente. Os cursos de Graduação ofertados são Ciências Biológicas, Física, Letras-Língua Portuguesa, Matemática, Química e Humanidades, na modalidade presencial. Podem concorrer candidatos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.

Sobre a Unilab

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) é uma instituição federal brasileira de educação superior, cuja missão institucional é formar pessoas para contribuir com a integração entre o Brasil e os demais países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), especialmente os países africanos. Localizada no interior do Nordeste brasileiro, a Unilab reúne os desafios da internacionalização e da interiorização do ensino superior, para que, por meio do ensino, pesquisa e extensão, promova a construção e o intercâmbio de conhecimento, com pertinência social, além de contribuir com o desenvolvimento regional.

Contatos:

Robério Nery, coordenador de Comunicação – +55 (85) 3332.1330 / 9.8892.5881