Cinema esta sexta – feira

O filme brasileiro “Vestido Pra Casar” será a atração de amanhã, 15 de setembro, do Cine Brasil. A produção, dirigida por Gerson Sanginitto e Paulo Aragão Neto, conta com a participação dos atores Leandro Hassum, Fernanda Rodrigues e Marcos Veras. A comédia mostra as dificuldades vividas por Fernando momentos antes do seu casamento.

VESTIDO PRA CASAR - No dia em que Fernando (Leandro Hassum) vai se casar, ele acaba rasgando o vestido de alta costura de uma mulher, que estava acompanhada do amante dela. Juntos, os três passam a procurar pelo único outro modelo feito costureiro. Mas durante essa jornada, Fernando se mete em várias enrascadas. No meio disso tudo, um fotógrafo insistente faz questão de segui-los, pois a mulher que estava com o amante é casada com um homem muito importante.

Ficha Técnica:

Atores: Leandro Hassum, Fernanda Rodrigues, Renata Dominguez, Marcos Veras, Tonico Pereira, Júlia Rabello, George Sauma, André Mattos, Catarina Abdalla, Ricardo Conti, Érico Brás, Cláudio Tovar, Celso Taddei e Claudio Torres.

Direção: Gerson Sanginitto e Paulo Aragão Neto.

Gênero: Comédia.

Duração: 101 min.

Classificação indicativa: 12 anos.

E para a criançada a diversão tem diversão garantida, com a exibição do filme “O Cavaleiro Didi e Princesa Lili” no Cine Brasileirinho, na sala multiuso.