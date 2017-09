A Agenda 2030 de desenvolvimento sustentável é prioridade para a Cplp

Monica Grayley e Eleutério Guevane.

Secretária-executiva do bloco, Maria do Carmo da Silveira, falou à ONU News após o encontro de alto nível anual da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, às margens da realização dos debates da Assembleia Geral da ONU.

A reunião foi convocada pelo presidente Michel Temer, do Brasil, uma vez que o país ocupa a presidência rotativa da instituição.

Maria do Carmo Silveira falou sobre desenvolvimento, paridade de gêneros e o aumento do interesse pela língua portuguesa no mundo.

Ao relatar uma recente viagem ao Japão, ela lembrou que a demanda pelo ensino da língua tem crescido principalmente nas diásporas.

Acompanhe a conversa com Monica Grayley e Eleutério Guevane, da ONU News.

