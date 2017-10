ONU: lacuna “preocupante” entre promessas e cortes de emissões

PARCERIA – TN / Rádio ONU

Agência ONU Meio Ambiente apresentou relatório nesta terça-feira; segundo estudo, promessas nacionais feitas pelos países no Acordo de Paris representam apenas um terço da ação necessária para alcançar metas climáticas.

Motociclistas em Hanoi, Vietnã. Metade da população mundial vive em áreas urbanas. Foto: ONU/ Kibae

Laura Gelbert Delgado, da ONU News em Nova Iorque.

A agência ONU Meio Ambiente divulgou um novo relatório afirmando que as promessas nacionais feitas pelos países no Acordo de Paris representam apenas um terço da ação necessária para alcançar metas relacionadas ao clima e evitar os piores impactos da mudança climática.

O documento alerta que até com a plena implementação das atuais Contribuições Determinadas Nacionalmente haveria, até 2100, um aumento da temperatura de pelo menos três graus Celsius, maior do que o objetivo do Acordo que é dois graus Celsius.

Maior determinação

As conclusões estão em conformidade com os pedidos do secretário-geral a Estados-membros e empresários para que mostrem maior determinação para implementar o Acordo de Paris e de forma mais ambiciosa.

Segundo a ONU Meio Ambiente, governos devem urgentemente aumentar sua ação climática para ajudar a fechar esta lacuna. Entre as atividades listadas no relatório está o investimento em energia limpa.

