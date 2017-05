Amadora e Guadalupe repartem pontos no dérbi de Lobata

Depois do triunfo na ronda inaugural o Desportivo de Guadalupe orientado por ex-seleccionador, Gimbôa, não foi além de um empate este domingo, a uma bola, diante de Amadora, no maior dérbi de Lobata.

Mesmo marcado passo, a formação de Guadalupe continua no pelotão da perseguição, com o Sporting e 6 de Setembro, que depois do empate na abertura, venceram este final de semana, Santana (7-5) e Ôque-del-rei (2-1), respectivamente.

Kê Morabeza somou os primeiros três pontos na prova, ao vencer por 4-2, a Ribeira Peixe.

Já o Palmar não tira o pé do acelerador, e nesta jornada somou mais três pontos na deslocação ao reduto de Boavista, com o triunfo por 0-1.

Resultados:

Boavista vs Palmar (0-1);

Kê Morabeza vs Ribeira Peixe (4-2);

Sporting vs Santana (7-5);

Ôque-del-rei vs 6 de Setembro (1-2);

Amadora vs Guadalupe (1-1);

Classificação

1º Palmar, 2 jogos/6 potos;

2º Sporting, 2/4;

3º 6 de Setembro, 2/4;

4º Gudalupe, 2/4;

5º Kê Morabeza, 2/3;

6º Boavista,2/3;

7º Ribeira Peixe, 2/1;

8º Amadora, 2/1;

9º Santana, 2/1;

10º Ôque-del-rei, 2/0.

Gil Vaz