Anuário de investimento em São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe tem imensas potencialidades mas necessário se torna que essas potencialidades sejam transformadas em oportunidades reais de negócios e investimentos.

O país muitas vezes é confrontado com as oportunidades de negócios e de investimento e os governantes tem algumas dificuldades em concretiza-las imediatamente.

Dai que este anuário tem como objetivo de traduzir essas potencialidades em algo mais concreto para orientar os investidores e em que áreas e sectores, as informações que existem e em que os projetos afim de eventualmente organizarem os seus planos de negócios.

Nesta primeira edição o documento que se pretende divulgar anualmente, contem alguns projetos nas áreas de Turismo, Agricultura, Pescas, prestação de serviços. Esta edição não contempla todos os projetos de investimento e oportunidades imensas de que os pais dispõe.

Segundo o Ministro da Economia e Cooperação Internacional: «Este anuário apresenta-se como uma tentativa de dar resposta a uma preocupação as autoridades nacionais de sintetizar num único documento oficial o que de concreto um investidor pode fazer em São Tomé e Príncipe», declarou Agostinho Fernandes.

Produzido pelo ministério da economia e cooperação internacional, o livro que pode ser considerado como um guia orientador de investimento foi apresentado no hotel Praia ao sector privado e aos potenciais investidores no país.

Confira as declarações do ministro Agostinho Fernandes na cerimónia de lançamento do anuário de investimento.

Téla Nón