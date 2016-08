Banco Mundial diz que concedeu a STP 16 milhões de dólares para o sector da energia

Numa nota de imprensa que fez chegar a redacção do Jornal Téla Nón, o Banco Mundial diz que reuniu o seu Conselho de Administração no dia 5 de Julho último e aprovou uma concessão financeira da Associação Internacional de Desenvolvimento(IDA), instituição que faz parte do grupo Banco Mundial, « de 16 milhões de dólares para apoiar São Tomé e Príncipe nos seus esforços para aumentar a geração de energia renovável e melhorar a fiabilidade do abastecimento de electricidade», refere a nota de imprensa o Banco Mundial.

Segundo ainda o Banco Mundial, 90 mil consumidores de energia produzida pela Empresa Estatal de Electricidade a EMAE, serão beneficiários directos do projecto de reforço e melhoria da qualidade de energia distribuída no país.

O banco Mundial, cita Christopher Saunders, especialista em energia e líder da equipa para o projecto de melhoria das fontes renováveis de energia e o fornecimento de electricidade em São Tomé e Príncipe. «O projeto de recuperação do Sector de Energia visa reduzir o consumo de combustíveis fósseis importados para a geração de energia através do aumento da capacidade de geração de energia hidroelétrica e para reduzir as perdas na rede. Isto será feito através da reabilitação de uma central hidroelétrica existente, a actualização da rede de distribuição e a instalação de contadores inteligentes para os consumidores», explica o especialista do Banco Mundial.

Segundo a nota de imprensa do Banco Mundial, o projecto de recuperação do sector da energia em São Tomé e Príncipe tem 4 componentes.

O leitor é convidado a conhecer as 4 componentes e mais detalhes sobre o projecto, lendo na íntegra a Nota de Imprensa que o Banco Mundial enviou à redacção do Téla Nón – WB Apoia STP a Melhorar Sector de Energia Ago 2016

Abel Veiga

