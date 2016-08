Ministério da Agricultura lança estratégia para combater praga do milho

Em algumas comunidades agrícolas da ilha de São Tomé, os camponeses estão a preparar a nova sementeira do milho. Um período de lançamento das sementes ao solo que vai até Outubro.

A sementeira de Fevereiro último resultou em fracasso, por causa de uma praga que destruiu grande parte do cultivo. O Ministério da Agricultura pediu ajuda da FAO.

Agora segundo o Director do Centro de Investigação Agronómica e Tecnológica, Severino Espírito Santo, está em marcha uma estratégia para evitar que a nova sementeira do milho seja destruída pela praga. «Vamos começar com uma formação aos agricultores, sobre o modo de aplicação dos produtos. Virá uma consultora internacional e terá também uma consultora nacional. Ambas vão trabalhar para dar formação a 25 pessoas das comunidades e os técnicos de vulgarização. Esse grupo de 25 pessoas vai continuar a formar e a sensibilizar os agricultores nas comunidades», explicou o Director do CIAT.

Já começou a formação dos agricultores e quadros do sector da agricultura sobre o modo de utilização dos insecticidas.

Segundo Severino Espírito Santo(na foto), foram seleccionados 3 insecticidas para combater a praga, nomeadamente o Deltamitrim mais conhecido em São Tomé por DX, o Clofus e um insecticida biológico a base de bactérias. «Não são produtos tóxicos, são amigos do ambiente e aceites internacional», sublinhou.

O CIAT vai testar os três insecticidas para avaliar o efeito de cada um deles sobre a praga que destrói a cultura do milho. O Director Severino Espírito Santo, anunciou que o CIAT já tem 6 toneladas de milho para distribuir aos agricultores no quadro da nova sementeira.

Para combater a praga, o milho para sementeira será tratado com o insecticida antes de ser lançado ao solo. Segundo o Director do CIAT, assim que a semente germina e que surgem as primeiras folhas de milho sobre o solo, deverá ser aplicado o insecticida, porque «assim que nascem a praga começa a atacar e é neste momento que se aplica o produto», pontuou.

Combate contra a praga do milho, entra em marcha em plena época da sementeira.

Abel Veiga