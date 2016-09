Volume de negócio do Grupo Pestana em São Tomé sobe 20% por ano

Nos últimos 5 anos o maior investidor privado português em São Tomé e Príncipe, Pestana, que administra 3 principais unidades hoteleiras no país, registou subida na ocupação das camas na ordem de 20% por ano.

Pedro Martins administrador do grupo Pestana no país, garante que o crescimento é contínuo e o futuro é promissor, «É um mercado que tem vindo a crescer, estamos a falar de um crescimento de 20% ao ano desde 2011. É sinal de que o produto agrada o mercado português. Há 5 ou 6 anos atrás havia 1 voo por semana, e hoje já temos quase 1 voo por dia a vir de Lisboa», explicou, o administrador do Grupo Pestana em São Tomé.

Segundo Pedro Martins, o mercado europeu é o principal emissor de turistas para São Tomé e Príncipe, e Portugal assume destaque. 60% dos turistas europeus que visitam o arquipélago são portugueses. «O mercado português continua a ser o maior cliente. Cerca de 60% das visitas ao país são feitas pelo cliente português», precisou.

O grupo Pestana que se instalou na ilha de São Tomé no ano 2004, construiu um hotel de raiz e passou a administrar o Resort Ilhéu das Rolas e o Hotel Miramar. «Notamos que existe por parte de alguns clientes e de mercados uma preferência crescente ao longo desses últimos anos e é com optimismo que encaramos o futuro», frisou.

São Tomé e Príncipe é considerado pelo grupo hoteleiro português como mercado interessante para o investimento no turismo, apesar das dificuldades em termos de logística.

Pedro Martins mostrou a diferença de custos com a logística entre São Tomé e Príncipe e Moçambique, outro país lusófono onde o grupo também opera. «Estamos a renovar um hotel em Moçambique, e é mais fácil levar para lá um contentor a partir de Lisboa, do que para São Tomé. E a distância para Moçambique é o dobro em relação a São Tomé», afirmou.

Custos elevados, com o transporte de bens e serviços, por causa da falta de um porto acostável no arquipélago são-tomense. O dia que o projecto de construção do porto em águas profundas na zona de Fernão Dias, sair do papel e das palavras e ser realidade, as duas ilhas começarão a navegar rumo ao progresso. «O porto vai promover o crescimento económico do país e de qualquer investidor que se queira instalar no país», pontuou o administrador do grupo Pestana.

Paz e segurança que caracterizam São Tomé e Príncipe, localizado no coração do Golfo da Guiné, são vantagens que fazem diferença em relação aos outros países vizinhos.

Factores que contribuem para estimular o investimento privado, e desta forma transformarem o arquipélago numa placa de prestação de serviços na região.

Abel Veiga