30 de Setembro – Saudades da Roça Mongo

O espaço rural de São Tomé e Príncipe é preenchido por roças construídas com esmero durante a era colonial. Ostentam uma arquitectura singular. Conservam histórias de vidas e do nascimento de São Tomé e Príncipe como país exportador de matéria-prima para o mundo. Factores que por si só poderiam constituir hoje um excelente atractivo para o turismo.

Mongo é uma dessas roças. Foi construída pela sociedade colonial portuguesa Francisco Mantero, ainda no século XIX. No dia 30 de Se5tembro de 1975, o novo Estado soberano nacionalizou todas as roças. Mongo localizado há 1 quilómetro e meio da Vila da Madalena, continuou viva e activa na produção do cacau, e outros produtos alimentares até o ano 2010.

Habitada por cerca de 300 pessoas, a roça começou a perder os seus filhos. Em 2013, só restou um casal no seu terreiro. Michael Jackson de Jesus, foi até Junho de 2016 o único habitante da grande roça.

Os outros habitantes preferiram abandonar a roça onde a água cristalina corre sem cessar nas torneiras, para se aproximarem da capital São Tome, localizada há menos de 10 quilómetros de Mongo. Arredores da capital onde em consequência da gravana (estação seca) a água tem faltado nas torneiras, e onde a certamente a qualidade de vida é mais degradante em relação a abundância de verde e de fartura que desfrutavam em Mongo.

A estrutura arquitectónica que o colono Francisco Mantero, deu a Mongo faz recordar os castelos do senhor feudal, na era medieval, as antigas cidade – Estado. A roça vedada de murro só tem um portão de acesso. Em cima do portão ergueu-se uma arquitectura singular, como um castelo onde morava o guarda.

Ao bater o portão de acesso da Roça, o único habitante abre o portão e mostra o cenário desgraçado em que Mongo se transformou. «Mongo está assim como estas a ver. Tudo descontrolado. Eu vivia aqui muito bem. Mas tive que sair por causa do vandalismo. Mesmo assim cá estou todos os dias», declarou Michael Jackson de Jesus.

Ruínas, só ruínas restaram. Nos últimos 6 anos os habitantes que passaram a ser proprietários das terras de Mongo, cortaram árvores centenárias, para ganharem dinheiro para realizar baptizados, outras festas, e resolverem problemas do dia a dia.

As árvores acabaram e abandonaram a centenária roça, agora em busca de futuro nos arredores da insalubre cidade de São Tomé. «Há 3 meses, eu estive no serviço, (segurança do Primeiro Ministro Patrice Trovoada), e a minha mulher me ligou dizendo que homens estavam aqui a retirar o telhado de todas as casas. No acto de vandalismo levaram-me mesa e cama. Eu criava porcos e me levaram 11 cabeças de porcos, assim como cabras», reclamou Michael Jackson de Jesus.

Por causa do vandalismo, o jovem teve que sair do terreiro de Mongo. Foi fixar residência em Alice, outra pequena comunidade agrícola que no passado era dependência de Mongo. Mesmo assim o jovem que trabalha como segurança do Primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, não deixa Mongo. Todos os dias está no terreiro da roça, onde insiste em criar patos. «Eu nasci aqui, cresci aqui, sai e fui a tropa e regressei. Nunca desistirei daqui. Aqui é parte da minha vida. Só sairei quando morrer. Meu coração está aqui. Guardei ruínas e vou continuar a fazê-lo», assegurou.

A casa de patrão de varanda a volta, também está a ser vandalizada. As boas madeiras que fizeram o soalho da casa grande estão a ser retiradas para venda. «As autoridades não se importaram em saber quem fez isso», denunciou Michael Jackson de Jesus.

A floresta já começou a engolir o jardim que contornava a casa do patrão. Jardim de flores exuberantes no passado, circundavam também um aquário onde cisnes banhavam.

Mongo a semelhança de outras roças que poderiam servir a agricultura e o turismo são-tomenses parecem hoje um lugar que tivesse sofrido um bombardeamento aéreo.

Pior é que passados 41 anos sobre a nacionalização das roças, as autoridades nacionais, não agem no sentido de salvar as relíquias perdidas no espaço rural de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga