“É um grande valor que tornaria o nosso turismo único”

Myrian Daio, Directora Geral do Turismo de São Tomé e Príncipe, considera que as infra-estruturas das roças actualmente em avançado estado de degradação e em abandono, são um património de valor histórico e cultural singular, e que podem transformar o turismo nacional numa marca única no mundo. «Acreditamos que o turismo faz-se muito pela diferença. Não nos basta ter uma ilha bonita, temos que criar uma diferenciação. Porque existem muitas ilhas bonitas no mundo. Com as infra-estruturas das roças podemos criar um produto turístico diferente do que os outros oferecem», declarou a Directora Geral do Turismo.

Questionado pelo Téla Nón sobre a situação de abandono das infra-estruturas das roças, Myrian Daio, respondeu que se trata de um problema antigo, que o sector do turismo tem trabalhado para resolver. «Turismo já em tempos junto com o sector da agricultura produziu inventários das casas, e propostas de valorização dessas casas. Há tempos que defendemos que o surgimento das unidades de alojamento para o turismo deveria vir dessas residências das roças», destacou.

Mas nada mudou apesar dos inventários feit os, ou melhor, tudo piorou. Porque as casas luxuosas de arquitectura singular erguidas no interior de São Tomé e Príncipe, ruíram e outras foram simplesmente vandalizadas. «Poucas dessas casas conseguimos aproveitar sem grandes intervenções. Mas, acreditamos que é possível. Ainda não temos estudos. Mas acreditamos que para as que estão muito degradadas podemos demolir e reerguer uma infra-estrutura nova, mas mantendo a arquitectura», sublinhou.

A Directora Geral do Turismo, sabe que as infra-estruturas das roças que poderiam se transformar numa rede de pousadas pelo país inteiro, daria ao país um selo único de turismo rural de alta qualidade no mundo. «É um património que não se encontra em outras paragens e tornaria o nosso destino muito bonito se conseguíssemos transformar essas casas das roças em pousadas turísticas. É um grande valor que tornaria o nosso turismo único», pontuou..

Myrian Daio, confessou que a recuperação das infra-estruturas das roças para dar sentido ao Turismo, é um sonho do seu sector. Um sonho cuja realização não depende apenas de do ministério que tutela o sector do turismo. Outros poderes têm que agir e decidir no mesmo sentido.

Abel Veiga