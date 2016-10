Fundo dos EUA financia produçao de cacau de qualidade no Golfo da Guiné

Camarões, Gana, Nigéria e Costa do Marfim, são os 4 países do Golfo da Guiné que beneficiam da segunda linha de financiamento dos Estados Unidos de América para produção de cacau de alta qualidade.

Cocoa Action, é a designação do projecto financiado pela iniciativa norte americana em parceria com Word Cocoa Foundation- Fundação Mundial do Cacau.

Na quarta – feira a Fundação Mundial do Cacau e a Agência de Regulação da Cultura do Cacau, abriram na Costa do Marfim um evento internacional de análise e debate sobre a cultura do cacau e a sua sustentabilidade, face as mudanças que ocorrem no mundo.

«População, Planeta e Economia do Cacau no Mundo em Mutação», é o tema do evento que reúne em Abidjan mais de 500 representantes mundiais de empresas produtoras de cacau e do chocolate. Luta contra a desflorestação é um dos temas em debate na reunião.

Costa do Marfim, é o maior produtor do cacau no continente africano. Cacau é a principal fonte de rendimento para milhares de pessoas na África ocidental, incluindo São Tomé e Príncipe, na América Latina e em países do sudeste asiático.

São Tomé e Príncipe não participa no evento de Abidjan por não ter sido convidado, apurou o Téla Nón.

Abel Veiga