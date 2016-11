Primeiro centro Comercial de STP foi inaugurado

O empreendimento construído com capital privado da República Popular da China, foi inaugurado e nesta primeira fase dá emprego a 70 são-tomenses. As lojas que fazem parte do Centro Comercial deverão ser abertas nos próximos tempos e vão elevar o número de empregos para mais de 200. O projecto de operadores privados da China, foi lançado em julho do ano 2014. Passou por várias peripécias, mas chegou ao fim.

Construção de centros comerciais na ilha de São Tomé, marcou acção política dos governos dos últimos anos. Em março do ano 2012, o país recebeu a notícia de que vai ter o maior centro comercial da África Central. Notícia dada aos são-tomenses pelo então Primeiro Ministro Patrice Trovoada após uma tournée internacional, que teve escala nos Emiratos Árabes Unidos.

Na altura foi anunciado que um grupo privado dos Emiratos Árabes Unidos, estaria a fazer estudos para instalar o maior centro comercial da África Central no território são-tomense. «Eles já estão a fazer alguns estudos para depois negociarmos o contrato definitivo. Mas tudo leva a crer que se chegarmos ao contrato definitivo ainda este ano as obras devem arrancar», garantiu o Primeiro-ministro em 26 de Março de 2012.

.De concreto São Tomé e Príncipe, viu o seu primeiro centro comercial a ser inaugurado na última semana e pelas mãos de operadores privados chineses.

Num mercado liberal, a concorrência é salutar, e pode ser que no quadro da agenda de transformação do país em curso, tudo é possível. Pode ser que o maior centro comercial da África Central, venha a nascer em São Tomé pelas mãos dos Emiratos Árabes Unidos.

Abel Veiga