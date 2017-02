Cabras ruandesas já chegaram para acasalamento

142 cabras oriundas do Ruanda, desembarcaram em São Tomé, e de imediato foram transportadas para o centro pecuário de Nova Olinda. Estarão em quarentena durante 30 dias, para depois serem distribuídas aos criadores nacionais.

Segundo a Direcção da Pecuária, as cabras ruandesas pertencem a uma espécie que produz boa carne e muito leite.

A FAO financiou o transporte das cabras, cuja reprodução vai alargar o número de criadores que beneficiarão da espécie ruandesa.

De recordar que não é a primeira vez nos últimos 40 anos, que São Tomé e Príncipe, recebe espécies de cabras importadas, com o objectivo de aumentar a produção de carne e leite.

As cabras que chegaram ao país no passado, e que foram distribuídas aos criadores e as associações de agricultores, foram simplesmente dizimadas pelos ladrões.

Numa altura em que o índice de roubo no meio rural e urbano, atingiu o pico, tudo indica que garantia de segurança dos animais deve ser a prioridade dos criadores.

Abel Veiga