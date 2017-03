FMI rejeitou proposta de financiamento do porto e do aeroporto

FMI não apoia o Governo são-tomense na mobilização de fundos no mercado financeiro internacional, para construir o porto em águas profundas em Fernão Dias, nem tão pouco para a modernização do aeroporto internacional.

Tudo por causa da “Dívida Elevada”, que São Tomé e Príncipe já contraiu, depois do perdão total da sua dívida externa no valor de 300 milhões de dólares no ano 2007.

FMI que jogou papel determinante na obtenção do perdão total da dívida externa nacional, considera que a realização dos projectos de construção do porto em águas profundas e de modernização do aeroporto internacional, são importantes, mas «sublinhamos a necessidade de balancear cuidadosamente estes projectos de modo a evitar o aumento da dívida», referiu David Owen, Chefe do Departamento do Fundo Monetário Internacional para o continente africano.

O representante do FMI para África, reuniu-se com Patrice Trovoada no dia 23 de Março, logo após o regresso do Primeiro-ministro da visita a Washington onde se encontrou com a chefe do FMI, a francesa Christine Lagarde.

David Owen, afirmou que «a dívida de São Tomé e Príncipe é muito elevada».

Na sua avaliação da situação macroeconómica do país no último trimestre de 2016, o FMI, tinha anunciado que o nível de endividamento externo de São Tomé e Príncipe tinha chegado ao limite.

David Owen terminou de forma clara a sua oração após encontro com o Primeiro-ministro. «É importante encontrarem outras vias para financiar estes projectos», frisou deixando claro que São Tomé e Príncipe pode não contar com o FMI nesta empreitada.

FMI mostrou o sinal de STOP em relação a intenção do Governo são-tomense na mobilização de financiamentos para os dois projectos estruturantes do país. Por outro lado, deu nota positiva ao desempenho económico do governo.

Abel Veiga

.