FMI satisfeito com o desempenho macro-económico do governo

Xiangmig Li, chefe da equipa técnica do FMI que nos últimos dias avaliou a situação macroeconómica de São Tomé e Príncipe, reflectiu satisfação em relação ao desempenho macro-economico no ano 2016. «Estamos muito satisfeitos por constatar uma taxa de crescimento de 4% que é muito boa, principalmente quando é comprado com os países da região. É de destacar como positivo o facto de o governo ter levado a cabo reformas estruturais bastante importantes, nomeadamente a estratégia para controlar rapidamente a questão de créditos mal parados, a questão da regulação bancária e criação de um comité de auditoria no banco central», declarou a chefe da equipa do FMI.

O FMI realçou medidas importadas implementadas pelo governo a nível fiscal. O ajuste automático do preço dos combustíveis, é uma das acções sublinhadas pelo FMI, assim como o plano de reforma da empresa de electricidade, que vai permitir a redução dos custos de produção e do passivo na empresa.

No entanto Xiangmig Li, chamou a atenção para desafios importantes que o país tem pela frente. A avaliação do FMI detectou que «as receitas tributárias diminuíram. Como consequência da importação de petróleo houve menos receitas, assim sendo a despesa acabou por aumentar um bocado», explicou chefe da equipa do FMI.

Para 2017, medidas deverão ser tomadas para garantir maior controlo do saldo primário, alertou o FMI.

Dívida externa acumulada, e considerada elevada pelo FMI, é o calcanhar de Aquiles de São Tomé e Príncipe. «O governo tem que ter bastante cuidado na contracção de novos empréstimos que apenas deverão ser em termos concessionais, isto é, que têm uma componente de donativo de 35%», concluiu.

Abel Veiga