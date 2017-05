Boom na captura do pescado movimenta 30 milhões de euros por ano

A captura do peixe aumentou de 4 mil ara 12 mil toneladas por ano. A pesca movimenta a economia são-tomense com fluxo financeiro na ordem de 30 milhões de euros anuais.

São dados divulgados pela Direcção das Pescas, após a realização de estudos no terreno durante os anos 2015 e 2016.

O último estudo sobre o nível de captura do pescado em São Tomé e Príncipe foi feito no ano 2005, e indicava que o arquipélago capturava 4 mil toneladas de pescado por ano.

Com apoio da FAO, foram realizados novos estudos que confirmam o aumento explosivo da captura do pescado. «Com o trabalho no terreno registamos um aumento da captura para 12 mil e 100 toneladas, o que implica movimentos financeiros no sector das pescas na ordem de 30 milhões de euros por ano», explicou Ilair da Conceição, Responsável pelo Departamento de Investigação, Estatísticas, e Aquacultura da Direcção das Pescas.

Em Média cada habitante de São Tomé e Príncipe consome 37 quilos de peixe por ano, a maior de todo o continente africano. O arquipélago que há 10 anos tinha pouco mais de 1000 pescadores, regista actualmente cerca de 3200. «Estamos tendo informações mais fiáveis de que os recursos estão a ser explorados de forma agressiva. É preciso que o Governo tenha medidas para equipar esta actividade», afirmou.

O responsável pelo departamento de investigação e estatísticas da Direcção das Pescas, chamou a atenção para o risco que se vive no país. «A pesca não é como a agricultura em que se introduz fertilizantes para aumentar a produção. Na pesca só tiramos.E é preciso controlar de forma razoável os recursos pesqueiros», precisou..

O resultado do estudo realizado nos anos 2015 e 2016, está a ser debatido num ateliê, organizado pela FAO em São Tomé.

Peixe representa 80% da proteína animal consumida pelos são-tomenses. A pressão sobre o ecossistema marinho pode ameaçar a segurança alimentar no país. « É preciso medidas urgentes para controlar o stock se não futuramente corremos o risco de não ter o peixe no prato», concluiu.

Direcção das Pescas, está empenhada em envolver toda a sociedade são-tomense, nas acções com vista a preservação dos recursos piscatórios.

Abel Veiga