BAD prepara nova estratégia para STP

O Banco Africano de Desenvolvimento, prometeu ao Primeiro-ministro Patrice Trovoada analisar vias de apoio para a implementação da agenda de transformação do país. A equipa do Banco Africano de Desenvolvimento, que se reuniu com as autoridades nacionais é chefiada por Tonia Kandiero, Directora do BAD para a região africana. Energia e Água, são as áreas de intervenção inscritas na nova estratégia de actuação do BAD em São Tomé e Príncipe.

No encontro de terça-feira com o Chefe do Governo são-tomense a equipa do BAD foi informada sobre as prioridades do Governo, que se assentam na construção do porto acostável, o aeroporto, e o turismo. Projectos ditos estruturantes que encontram expressão na agenda de transformação do país. «O mais importante é a questão de apoio a agenda de desenvolvimento de São Tomé. A nossa equipa vai trabalhar no sentido de ver como apoiar o país nesta tarefa», referiu a Directora Regional do BAD.

Tonia Kandiero, disse a imprensa que também foi apresentado ao Governo a nova estratégia de acção que dá atenção a investimentos nos sectores da energia e água. Segundo o BAD a produção de energias renováveis é uma das grandes prioridades da sua nova estratégia.

No entanto São Tomé e Príncipe, se debate com o excesso de dívida externa. Uma situação que condiciona a contracção de novos créditos. O Banco Africano, aconselhou o Governo a apostar no investimento privado, para executar os projectos estruturantes. «Para investimentos como o porto por exemplo, o fundamental é envolver o sector privado no investimento das grandes infra-estruturas. Assim o Governo terá margem de manobra para utilizar os recursos do Estado na implementação da agenda de transformação e no serviço da dívida», frisou Tonia Kandiero.

