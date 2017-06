China vai começar a pescar nas águas nacionais

A Direcção Geral das Pescas de São Tomé e Príncipe, e o sector das pescas da província chinesa de Fuji Sam, assinaram um memorandum de entendimento que abre portas para navios de pesca chineses operarem nas águas nacionais.

O memorandum de entendimento foi assinado no início da semana no gabinete do Ministro das Finanças e da Economia Azul, Américo Ramos. O Director Geral das Pescas João Pessoa Lima e o responsável pelo departamento das pescas da província chinesa foram os subscritores do entendimento.

A delegação chinesa da província de Fuji Sam, composta por 12 membros, garantiu que o entendimento que estava a ser materializado, é resultado directo da visita que o Primeiro-ministro Patrice Trovoada efectuou a província de Fuji Sam em Abril passado, e do compromisso assumido na altura pelo Chefe do Governo são-tomense com o Governador-geral da província chinesa, em matéria de promoção do intercâmbio nível das pescas.

«Estão cá para ver a possibilidade de explorar os nossos recursos e colaborar com o país em diversas áreas como investigação e formação, áreas de intervenção inscritas no memorandum. Vão apoiar na melhoria da gestão sustentável dos recursos piscatórios», explicou o Director Geral das Pescas.

Segundo João Pessoa Lima a equipada província chinesa de Fuji Sam, é composta por empresários do sector das pescas. Já visitaram o país sobretudo as regiões que oferecem potencialidades para o desenvolvimento da pesca industrial.

Após a assinatura do memorandum de entendimento no domínio das pescas, a delegação chinesa reuniu-se com o Primeiro-ministro Patrice Trovoada.

Abel Veiga