Nova Dobra é lançada esta sexta – feira

O Banco Central vai lançar uma nova família da dobra, a moeda nacional. Hélio Almeida, Governador do Banco Central, explicou que a nova dobra só entrará em circulação no mercado nacional a partir de 1 de Janeiro do ano 2008. Garantiu que a nova dobra será forte.

O Governo do Banco Central, já se reuniu com o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e com o Presidente da República para dar a conhecer os preparativos para o lançamento no dia 25 de Agosto da nova família da moeda nacional.

Serão 6 novas denominações de notas e 5 novas denominações de moedas. Trata-se de uma engenharia financeira que começou a ser executada com mais vigor no ano 2016, e que segundo o Governador do Banco Central implica o corte de 3 zeros na moeda nacional.

Por exemplo 100.000 DBS (cem mil dobras), passará a ser 100. «A supressão de 3 zeros em momentos algum pressupõe perda do poder de compra. Isso tem que ficar claro. Teremos uma dobra mais forte. Será mais segura e o contributo da nova moeda e do sector bancário será maior», assegurou Hélio Almeida.

O acordo de paridade cambial da dobra com o euro, assinado com Portugal, criou segundo o Governador do Banco Central, condições propícias para a reforma monetária. Uma reforma que de acordo a Hélio Almeida, vai melhorar o ambiente de negócios no país e desta forma impulsionará o investimento privado estrangeiro. «Torna um destino mais seguro para investimentos, haverá um melhor clima de negócios, e isso traduzirá num maior fluxo de investimento estrangeiro e naturalmente o impacto será macro no nosso país», pontuou.

A montagem monetária que foi preparada pela anterior direcção do Banco Central, vai facilitar grandes transacções financeiras na economia nacional.

A partir de 1 de Janeiro de 2008, os são-tomenses vão conviver com a nova família da dobra, em simultâneo com a dobra velha.

O Governador do Banco Central, indicou que a moeda velha será retirada do mercado num processo de recolha que vai demorar 2 anos.

O leitor deve acompanhar mais explicações do Governador do Banco Central, em registo áudio :

Abel Veiga