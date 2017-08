Foi lançada oficialmente no dia 25 de Agosto. Numa cerimónia que decorreu na capital São Tomé, o Primeiro-ministro Patrice Trovoada, presidiu o lançamento da nova dobra, com menos 3 zeros. As 6 denominações de notas, são mais resistentes. Isto segundo as explicações dadas num vídeo produzido, pela empresa que cunhou a moeda. 5 novas denominações de moedas, fecham o ciclo da nova moeda.

O rosto do Rei Amador, continua a ser marca da nova dobra, exibe também alguns pássaros da fauna são-tomense.

A circulação no mercado financeiro nacional está marcada para 1 de Janeiro de 2018. «Não haverá problema no que diz respeito a paridade, nem haverá questões ligadas a inflação ou a desvalorização da moeda», assegurou o Primeiro-ministro.

O Governo foi o principal artífice da nova família da dobra, e Patrice Trovoada, garantiu que «vai permitir um melhor manuseamento das notas e melhor segurança. As notas que temos em circulação há mais de uma década, têm sido objecto de muitas tentativas de fraude. A nova dobra traz maior segurança ao sistema e facilitará as transacções», explicou.

Maria do Carmo Silveira, actual secretária executiva da CPLP, ex-Governadora do Banco Central de São Tomé e Príncipe, principal arquitecta da montagem da nova dobra, também marcou presença no evento de lançamento.

O novo Governador do Banco Central, Hélio Almeida, situou a reforma monetária como medida importante para dinamização do mercado financeiro nacional.

