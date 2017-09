Líbia pretende activar fábrica de Água Mineral em São Tomé

São Tomé e Príncipe deverá começar a exportar água mineral dentro de 4 meses. A garantia é do Governo da Líbia que desde 2011 construi um centro de processamento de água na ilha de São Tomé. A infra-estrutura ficou abandonada durante vários anos.

Na manhã de terça – feira, Mosab Fauzi Algoil, Director de Cooperação Internacional do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Líbia que se encontra de visita ao país, reuniu-se com o Ministro dos Negócios Estrangeiros Urbino Botelho.

O enviado do Governo Líbio, anunciou que o centro de tratamento de água para exportação, vai ser activado. «Vamos facultar a empresa gestora todas as condições para por a fábrica a funcionar. Isso dentro de 60 à 120 dias», afirmou o Director de Cooperação Internacional do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Líbia.

O centro de tratamento e de produção de água mineral, foi construído com fundo solidário do Governo da Líbia, na zona montanhosa de Monte Café. O ex-Presidente da Líbia Muamar Khadaffi foi o arquitecto da montagem de financiamentos a favor de São Tomé e Príncipe. A guerra civil que agitou a Líbia, provocou o abandono da infra-estrutura.

Em 2014, uma delegação líbia esteve no país e avançou com o processo de venda do centro de tratamento de água. O anterior governo de Gabriel Costa, discordou e impediu a venda da infra-estrutura.

O centro está devidamente apetrechado com os equipamentos para tratamento e engarrafamento de água. O Governo Líbio, promete empregos e a promoção do nome de São Tomé e Príncipe a nível internacional. «A produção de água mineral dará emprego, e um maior conhecimento de São Tomé e Príncipe, no mundo uma vez que a água será exportada», referiu Mosab Fauzi Algoil.

Líbia retoma reactiva relação com São Tomé e Príncipe, e segundo Mosab Algoil os sectores da Educação e do Turismo são outras prioridades.

Abel Veiga