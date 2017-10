CEPIBA: Um percurso de batalhas e de avanços

Em 2002, com a previsão do fim do PNAPAF, (Programa Nacional de Apoio à Pequena Agricultura Familiar), surgiu uma arrojada iniciativa dos técnicos do referido programa, mormente aqueles ligados à vulgarização agrícola, no sentido de criar uma ONG chamada ADAPPA, tendo em vista prosseguir com as acções de vulgarização agrícola e protecção do ambiente para consolidar os êxitos alcançados e perspectivar novos objectivos para a melhoria da agricultura familiar em São Tomé e Príncipe. Um dos objectivos fixados consistiu na diversificação das culturas e, por conseguinte, na diversificação da renda dos agricultores familiares.

Neste quadro, a cultura da pimenta foi identificadacomouma aposta de desenvolvimento. Tendo em conta as suas características e o seu potencial, concluiu-se que poderia, de facto, contribuir para a melhoria das condições de vida dos agricultores são-tomenses de uma forma sustentável e duradoira. Escusado será sublinhar que a melhoria das condições de vida dos agricultores são-tomenses é uma forma de contribuir para o desenvolvimento do país. Assim, é suposto pensarquetodos os governos assumam, como um dever, tudo fazer para melhorar as condições de vida dos agricultores envolvidos na CEPIBA/BIO/STP, (Cooperativa de ProduçãoeExportação de Pimenta e Baunilha Biológica), em particular, e de todos os agricultores são-tomenses, em geral.

A cooperativa nasceuno dia 19 de Dezembro de 2007. Iniciativa meritória de um grupo de agricultores lúcidos que, muito cedo, compreenderam o desafio.Foi necessário definir uma estratégiapara a vulgarização da cultura da pimenta no país.O ponto de partida foi crítico, tendo em conta a fraca disponibilidade de material vegetal.Em São Tomé, em 2001, aproveitou-se um pequeno pimental semi-abandonado que se encontrava na comunidade de Rio Lima e,no Príncipe, em 2002, recorreu-se à antiga plantação de São Mateus, onde existiamsomente40 plantas de pimenteira de variedade singapura. Actualmente, existemno país três variedades de pimenta, nomeadamente, singapura, paniur e guajarina.

Tive o privilégio de acompanhar e supervisionar a trajectória da CEPIBA desde o início e posso dizer, sem nenhuma vaidade, que me revejo em todas as suas fases, desde 2000. É inequívocoque a CEPIBA não nasceu de forma súbita e, muito menos, precipitada.

Em 2003 com o arranque do PAPAFPA,(Programa de Apoio à Pequena Agricultura Familiar e Pesca Artesanal), a cultura da pimenta ganhou nova dinâmica, face àestratégia de se trabalhar com culturas de exportação organizadas em fileiras.Criou-se uma fileira de pimenta e baunilha e fuiseleccionadocomo responsável da fileira.Muitasacçõesforamarduamente empreendidas pela equipa técnica,nomeadamente as de sensibilização, multiplicaçãoe distribuição do material vegetal e de apoio na preparação do terreno, bem como na plantação da pimenta.

Os esforços da equipa técnica foram compensados pelo empenho e dedicação dos agricultores que compreenderam a oportunidade ao seu alcance. Em 2001, somentecinco agricultores se dedicavam à cultura da pimenta, com assistência.Volvidos seis anos, o número de agricultores passou para104, distribuídos por oito associações de produtores de pimenta e baunilha biológica. Em 2007,após a criação das associações acima referidas, estas reuniram-se e criaram a Cooperativa de Exportação de Pimenta e Baunilha, CEPIBA/BIO/STP.

Em 2015, iniciao PAPAC, (Programa de Apoio à Pequena Agricultura Comercial). Este novo programa de apoio ao desenvolvimento trouxe uma outra filosofia. Se durante a vigência do PAPAFPA, todas as despesas de investimento eram assumidas e geridas pela Unidade de Gestão do Projecto, com o PAPAC, a gestão passa a ser da responsabilidade da CEPIBA, a qual cria uma direcção executiva para dar resposta a este novo desafio. Por concurso público, foi escolhido o director executivo da CEPIBA que tem as seguintes atribuições:

- coordenar todas as actividades de natureza técnica, administrativa e financeira da cooperativa;

- elaborar e actualizar o plano de negócios da Cooperativa em concertação com os órgãos directivos;

- negociar os acordos de parceria e os contratos em nome da cooperativa, com anuência do Conselho de Administração da CEPIBA;

- preparar os planos de trabalho e orçamentos anuais da cooperativa, submetê-los às instâncias da cooperativa e executá-los;

- organizar e orientar os trabalhos de certificações (biológica e IGP);

- elaborar os relatórios destinados aos órgãos da cooperativa e aos seus parceiros;

- coordenar e supervisionar os diferentes responsáveis de cada departamento da cooperativa.

A direcção executiva trabalha em estreita colaboração com a equipa técnica, composta por dois técnicos em São Tomé e seis auxiliares técnicos, estando quatro em São Tomé e dois na Região Autónoma do Príncipe.

Quem são os auxiliares técnicos? São pequenos agricultores de pimenta que passaram por algumas formações de base no país e no exterior, com experiência e com boas plantações de pimenta, atributos que fizeram com que fossem chamados para ajudar os seus colegas.

Graças ao empenho, dedicação e determinação dos agricultores e à qualidade da assistência, a CEPIBA tem vindo a crescer, fazendo da pimenta uma fonte de rendimento para muitas famílias são-tomenses. O total de superfície cultivada até Setembro de 2017 é de 71 hectares, dos quais 18 estão na ilha do Príncipe, onde existem dois auxiliares técnicos que têm conduzido e preparado muito bem a pimenta. Tal como em São Tomé, a motivação dos produtores no Príncipe é visível. A ilha do Príncipepossui condições edafo-climáticas muito favoráveis para o desenvolvimento da cultura da pimenta.

Os números sobre a CEPIBA falam por si.

Em 2001, apenascinco agricultores investiam na culturade pimenta. Em 2007, o número sobe para 104, permitindo assima organizaçãode produtores em associações e, posteriormente, o lançamento da cooperativaCEPIBA.

Entre 2011 e 2014, foi posta em marcha uma estratégia de profissionalização dos membros, após uma visita de estudo ao Madagáscar, em 2012.

Em Outubro de 2017, a CEPIBA conta com333produtoresmembros distribuídos por 26 comunidades organizadas em 19 associações. A Cooperativa produz e exporta pimenta branca, preta, vermelha e selvagemdesde 2009.

Entre 2008 e o 1º semestre de2017, a CEPIBA produziu acima de 65 toneladas de pimenta. Entre 2009 e o 1º semestredo presente ano, a quantidade de pimentaexportada foi cerca de 50 toneladas, sendo a maior parte a pimenta branca, que exige muita água corrente e limpa. A falta de água em quantidade e qualidade afectava, sobremaneira, a qualidade do produto em São Tomé.

O que fazer perante esta situação? A solução encontrada pela direcção executiva foi a Água Moreira, situada num ponto mais baixo, com uma diferença de cerca de 200 metros de altura. Exemplos comparativos tinham demonstrado que era possível levar água de Água Moreira para Rio Lima, com o auxílio de uma bomba. Daí a busca de autorização para se aproveitar uma das saídas do caudal de Água Moreira que a EMAE colocou à disposição da população de Diogo Simão, no distrito de Mé-Zóchi, antes de Rio Lima.

Em São Tomé e Príncipe, a água é aproveitada por gravidade. Assim, toda a fonte de água canalizada está numa parte mais alta e os consumidores nos pontos mais baixos. Ora, a população de Diogo Simão está a um nível mais alto em relação à fonte de Água Moreira. Consequentemente, todas as localidades em situação semelhante à de Diogo Simão acabam por ser penalizadas em termos de abastecimento.

Tendo em conta a complexidadedoproblema, a CEPIBA elaborou um plano visando colocar água de qualidade em Rio Lima para tratara pimenta recolhida nas plantações dos produtores membros da cooperativa.

Em que consiste o plano? Na construção de um depósito de grande capacidade para abastecer o centro de tratamento de Rio Lima e, ao mesmo tempo, a população de Diogo Simão, incluindo a escola que ainda não foi inaugurada por falta de água. Com uma só intervenção dois problemas gravesteriam solução.

A CEPIBA não está a procura de protagonismos. Ela quer, somente, contribuir para solução dos problemas que afectam os seusmembros.Neste caso, a proposta de solução apresentada é muito vantajosa pelo facto de ajudar a resolver outros problemas exógenos à cooperativa.

A obra foi lançada pelo governo, e estará pronta dentro de três meses, segundo as previsões. O abastecimento de Rio Lima com água em quantidade e de boa qualidade, será uma excelente notícia para os agricultores de pimenta dessa comunidade e não só. Será, de facto, uma boa notícia também para todas as comunidades produtoras de pimenta em São Tomé. O aumento da qualidade do produto vai significar aumento de rendimentos para os produtores e respectivos agregados familiares.

A CEPIBA existe desde 2007 e está empenhada em continuar a existir por muitos e longos anos, aumentando a produção e a produtividade dos seus membros e, concomitantemente, melhorando sempre e cada vez mais a qualidade dos produtos que,por um lado, comercializa internamente e, por outro,exportapara a Europa.

Há poucos anos, a viabilidade da CEPIBA era posta em causa. Hoje, este problema já não se coloca e sendo assim, todos os esforços devem ser consentidos no sentido de se consolidaros resultados já conseguidose, por conseguinte, a melhoria socioeconómica dos produtores,em particular,e de São Tomé e Príncipe, em geral.

Grande parte daprodução de pimenta é exportada para a Europa, onde a CEPIBA mantém, há quase 10 anos, uma parceria estratégica, com a empresa importadora. Temos outras parcerias, nomeadamentecom a AGRISUD, uma ONG francesa, bem como com o CTHT, Centro Técnico e Hortícola de Tamatave, em Madagáscar. No domínio da irrigação, temos uma parceria com a empresa portuguesa AGRICERT.

Os problemas que mais inquietam os produtores membros da CEPIBA são os seguintes:o furto, o vandalismo,a extensão recorrente da gravana, ou seja, os efeitos da mudança climática, a falta de financiamentos para as infraestrutras de irrigação, dentre outros.

A direcção executiva tudo fará em prol do desenvolvimentoda cooperativa e dos seus membros e isto requer visão, empenho, dedicação e apoio de todos os que nela acreditam. A batalha pelo aumento da produção e da produtividade, a batalha pela exportação de uma pimenta de excelente qualidade, devem comprometer todas as partes envolvidas.

No que toca à direcção executiva da CEPIBA/ BIO/ STP,há um espírito de missão, sentidode dever e de responsabilidade.

Francisco Ramos – PARDAL

Engenheiro agrónomo

DirectorExecutivo da CEPIBA/Bio/STP