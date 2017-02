Publicidade do anterior governo no Financial Times provocou arresto do Ministério das Finanças

O ex-Ministro das Finanças Américo Ramos assinou acordo de publicidade com a empresa inglesa Globus Vision, para publicação na edição em língua alemã do Financial Times de artigos sobre as acções do anterior governo, no valor de 192 mil euros. A dívida não foi paga, o Tribunal Arbitral Internacional decidiu pelo arresto do ministério das finanças de STP.



O Ministério das Finanças de São Tomé e Príncipe, foi arrestado pela Câmara do Comércio Internacional, num negócio do anterior governo que visava publicitar a sua política, no valor de 192 mil euros.

Na busca de informções sobre os meandros do negócio, cujas despesas agora recaem sobre os ombros do Estado, ou seja de cada cidadão nacional, o Téla Nón descobriu que foi no dia 3 de Abril de 2012 que o governo de Patrice Trovoada assinou acordo, com a empresa inglesa Globus Vision, para publicitar as suas acções na edição alemã do Financial Times. O leitor tem acesso ao conteúdo do acordo assinado pelo ex- ministro das Finanças e Cooperação Internacional, Américo Ramos, CLIQUE –Acordo com a Globus Vision

No dia 28 de Junho do ano 2012, o mesmo ex-ministro das Finanças, Américo Ramos, enviou uma nota à empresa inglesa Globus Vision, em Londres, garantido que empresas públicas e privadas, como o BISTP, HBD, ENCO, Grupo Pestana, e o Banco Central, pagariam uma parte do valor da factura na segunda semana do mês de Julho de 2012, e que as empresas petrolíferas pagariam a outra parte no final do mês de Julho de 2012. O Estado pagaria a terceira e última parte em Agosto de 2012. O leitor pode consultar a nota do ex-Ministro CLIQUE – Carta do Ministro Américo

No dia 30 de Julho de 2012, o ex-ministro Américo Ramos, despacha uma série de notas endereçadas as empresas públicas e privadas, onde recorda o compromisso que o seu governo assumiu com a empresa inglesa Globus Vision, e indica o valor de comparticipação que o executivo exigia a cada empresa nacional, de forma a para pagar a dívida total de 192 mil euros. Clique para ver os despachos que o ex-ministro enviou às empresas – Nota do Ministro Américo à empresas

Apenas uma empresa privada que opera no país, acedeu a solicitação financeira do anterior Governo, a HBD Vida Boa. Esse pagamento foi anunciado pelo actual primeiro ministro, em declarações feitas no parlamento em Fevereiro passado. Gabriel Costa disse que a empresa HBD que opera na ilha do Príncipe, pagou 30 mil euros solicitados pelo anterior governo, mas reclamou bastante uma vez que o projecto hoteleiro só teve um pequeno rectângulo como espaço no suplemento do Financial Times em língua alemã.

A ENCO e o Banco Central, recusaram fazê-lo uma vez, que segundo as palavras do actual primeiro ministro, tais instituições fizeram saber que não foram se quer informadas atempadamente sobre a campanha publicitária do Governo de Patrice Trovoada.

O Grupo Pestana também se manifestou indisponível para conparticipar na campanha publicitária. O Grupo hoteleiro português enviou uma nota ao Governo em Janeiro de 2013, dando conta da sua indisponibilidade. Pode ler/ Clique – Carta do Grupo Pestana

O ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada, que numa das suas deslocações ao estrangeiro contactou a empresa inglesa Globus Vision para realizar a publicidade do seu governo, através do Financial Times em língua alemã, caiu em Dezembro de 2012, através de uma moção de censura. A dívida de 192 mil euros, que segundo os documentos subscritas pelo ex-ministro das Finanças Américo Ramos, seria paga em finais de Julho de 2012, à Agosto ficou por pagar.

A empresa inglesa Global Vision, recorreu à câmara do comércio Internacional, que ordenou o pagamento da dívida por via de arresto do Ministério das Finanças de São Tomé e Príncipe.

Hélio Almeida, actual ministro do plano e finanças diz que «até o presente momento o Estado são-tomense não foi notificado». O Ministro manifestou-se surpreso. «Foi com uma enorme surpresa que tomamos conhecimento desse facto através da comunicação social», precisou.

Hélio Almeida, considera que as instituições do Estado devem agir. «Importa que os organismos competentes nomeadamente o Ministério Público, a Inspecção Geral das Finanças, o Tribunal de Contas, deverão produzir juízo de valor sobre a qualidade e o tipo de dívidas contraídas pelo país, e se foram observados os pressupostos normativos», concluiu.

Recorde-se que em Fevereiro passado, numa das sessões da Assembleia Nacional, o Primeiro Ministro Gabriel Costa, anunciou que uma revista alemã enviou ao executivo, uma factura de 192 mil euros, por causa de publicações feitas pelo anterior governo. «Este governo recebeu uma nota proveniente do jornal, dizendo que reclamam ao Estado são-tomense o pagamento de 192 mil euros», afirmou Gabriel Costa, que contestou a dívida. «Quando eu não tenho aspirina no hospital, não tenho medicamentos essenciais, vou tirar 192 mil euros para pagar essa brincadeira?», interrogou, tendo exibido uma cópia da publicação publicitária do décimo quarto governo constitucional.

O leitor tem acesso a uma cópia da publicação que endividou o país – Publicação Alemã

Abel Veiga