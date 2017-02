Vídeo lançado no facebook mostra delinquente a receber castigo militar

Altas patentes do exército são-tomense, aparecem no vídeo que está a correr o mundo. Alguns majores, simplesmente berram com o jovem que está a ser castigado em plena parrada do quartel-general. Outro oficial superior, aproveita a ocasião e dá descanso por alguns minutos, ao capitão de serviço que tinha um bastão nas mãos. Pega no bastão e açoita o delinquente que rebola na parrada.

A acções do capitão que ostenta uma braçadeira vermelha, faz recordar passagens de uma novela brasileira, onde se punha alguns homens negros no TRONCO. Pois sim, segundo as imagens, o capitão não largava o bastão, e o jovem delinquente não parava de apanhar. Cenas de uma filmagem realizada em Setembro de 2014.

O jovem delinquente multi-reincidente, que nasceu em São Paulo – Angola, e que já cometeu crimes que se perdeu a conta em São Tomé, desde burla até homicídio, meteu-se desta vez com a tropa. Assaltou um sargento. Roubou dinheiro pertencente as forças armadas, e levou a arma do militar. Foi apanhado pela tropa. Levado ao quartel-general e castigado muito duramente.

A filmagem oculta foi feita a partir da caserna dos soldados, no primeiro andar do quartel-general. A câmara do telemóvel, apanhou o momento em que o Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas, o Brigadeiro Justino Lima, entrou em acção, pontapeando várias vezes o delinquente. O escândalo, filmado pela própria tropa e lançado nas redes sociais na última semana, atingiu assim o clímax.

O governo já disse que ficou chocado. Já solicitou ao Presidente da República, Chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas, a realização urgente do Conselho Superior de Defesa para analisar o caso.

Agora resta saber se Abidu Nagi, o delinquente considerado como um dos mais perigosos do país, mas que no entanto, teve papel de vítima indefesa, massacrada e torturada, no filme rodado no quartel-general, não venha a se transformar num herói.

Herói na criação das condições políticas para o “assalto” ao actual comando das forças armadas, que desde Fevereiro de 2014, está nas mãos do brigadeiro Justino Lima.

Abel Veiga